Frau Furtwängler, Sie sind eine treue Seele. Als Sie Ihren Mann kennenlernten, waren Sie 19, „Tatort“-Kommissarin wurden Sie mit 35, viele Freundinnen haben Sie seit Jahrzehnten …

… das nehme ich mir nicht extra vor, aber ja, ich bin sehr beständig. In der Seele bin ich traditionell, wenn man so will.

Sind Sie eine gute Freundin?

Ja. Ich habe ein Gespür dafür, wenn es jemandem nicht so gut geht. Und dann gilt eben: da sein, Präsenz zeigen. Eine Gefahr ist, dass man sich zu sehr identifiziert und seine eigene Meinung reinmanscht. Ich mag es nicht, wenn Menschen das bei mir machen und vermeide es deshalb, ungebetenen Rat zu geben. Man braucht nur jemanden, der die richtigen Fragen stellt.

Die Hausfrau Rebecca, die Sie gerade im Theater am Kurfürstendamm spielen, hält krampfhaft an ihren Lebenslügen fest, obwohl Mann und Sohn sie längst verlassen haben. Ihre beste Freundin erschießt sich dort im Badezimmer.

Rebecca hat sicher nicht die richtigen Fragen gestellt. Sie will nicht wahrhaben, dass ihre Freundin ihren Mann umgebracht hat. Totale Verdrängung.

Verdrängung kann eine Überlebenshilfe sein.

Unbedingt. Die grundvergnügten Menschen, die ich kenne, sind alle gute Verdränger. Die sind fähig, unangenehme Dinge im Leben auszublenden und stehen leichten Herzens jeden Morgen auf.

Wo verläuft die Linie zwischen positiver Verdrängung und Ignoranz?

Ich bin eher kein Verdränger und neige dazu, etwas wieder und wieder zu durchdenken. Doch das nimmt ab: Es ist nicht mein Job, Eigenheiten an Freundinnen, am Partner und den Kindern zu ändern. In dem Maße kann ich auch verlangen, dass meine Charaktermacken akzeptiert werden.

Was würden Sie denn als Ihre Macken bezeichnen?

Ich bin nicht leicht zufrieden mit mir, habe immer 1000 Gründe gefunden, warum meine Arbeit vielleicht doch nichts wert ist. Das Theater ist sehr schön, weil der Applaus bislang überraschend herzlich war. Das anzunehmen, zu sagen „ja, das habe ich gut gemacht – schön, Maria!“, lerne ich gerade.

Unzufriedenheit ist ein Zeichen für das Streben nach Qualität. Wenn man nicht an die Möglichkeit des Besseren glaubt, würde man nicht herumkritteln.

Jaha, dieses Permanent-verbessern-Wollen! Frauen sind dafür anfällig. Ich war neulich bei einer Veranstaltung, da stand ein Mann auf der Bühne, der ...

