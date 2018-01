Ehrlich Brothers

Der Look

Punkrock? Pumuckl? Könnte man meinen. Ihre Vorbilder in Sachen Haarpracht findet das deutsche Brüderpaar aber wohl weniger in Bayern als in Japan – in Manga-Comics.

Wer ist das überhaupt?

Christian und Andreas Ehrlich, die Clowns unter den Showmagiern, treten seit 2000 als Duo auf, unter anderem beim Metalfestival „Wacken“. 2016 unter- hielten sie mehr als 38 000 Zuschauer in einer einzigen Show – Weltrekord.

Das sagt Udo Waltz

„Die blonden Strähnen müssen alle vier Wochen aufgefrischt werden. Für die Form braucht es ordentlich Gel oder besser noch Shaping Cream.“