Herr Vogel, Sie müssen deprimiert sein.

Bin ich gar nicht. Warum?

Seit über einem Jahr rettet Ihre Organisation SOS Mediterranee Menschenleben vor der libyschen Küste. Fast 20 000 haben Sie mit der Aquarius in Sicherheit gebracht. Doch immer, wenn sich ein europäischer Politiker zu den Bootsflüchtlingen im Mittelmeer äußert, wird über Initiativen wie Ihre kein Wort verloren.

Die EU legt ihr Hauptaugenmerk auf Abgrenzung und Abschreckung. Bei vielen, die in Brüssel Verantwortung tragen, kann ich die Balance zwischen Staatsraison und Humanität nicht erkennen. Es ist jedenfalls zynisch zu sagen: Lasst die Leute ertrinken, dann löst sich das Problem von selbst.

Was schlagen Sie stattdessen vor?

Die Vertreter der Bürger, die sich für humanitäre Werte einsetzen, sollten mit am Kabinettstisch sitzen – und nicht am Katzentisch, wie es derzeit geschieht.

Der deutsche Innenminister und sein italienischer Amtskollege forderten kürzlich, man müsse Flüchtlinge noch in Libyen abfangen und Schleuser bekämpfen.

Ich glaube, dass beide die Lage in den Ländern recht genau kennen, sich auch darum sorgen. Nur kann ich nicht akzeptieren, dass man die Geflüchteten in Libyen ihren Folterern überlässt. Die Menschen sitzen dort in Internierungslagern – Vergewaltigungen, Erschießungen, Unterernährung und Infektionen sind an der Tagesordnung. Warlords pressen so lange Geld aus den Flüchtlingen, wie es geht. Dann setzen sie sie auf Schlauchboote. Die Menschen, die sich aus Ländern der südlichen Sahelzone auf den Weg machen, wissen nicht, was sie in Libyen erwartet. Viele sagen später: Wenn wir das gewusst hätten, wären wir zu Hause geblieben.

Einige europäische Regierungen kritisieren Sie als Fluchthelfer. Wie groß ist Ihr Einfluss auf die Wanderungsbewegung?

Bevor wir im Februar 2015 losfuhren, besuchte ich den Leiter der italienischen Küstenwache in Rom. Ich teilte ihm mit, dass wir ein Schiff hätten und bereit wären, an der Rettung teilzunehmen …

… und er so: Oh, nicht die auch noch?

Er war dankbar, dass andere europäische Bürger die Italiener in dieser Situation nicht alleine ließen. Auf die Frage, was denn wäre, wenn wir nicht dort wären, meinte der Mann, dass die Schlepper die Menschen belügen, ihnen mehr Benzin mitgeben und sagen „Ihr schafft das schon“. Die behauptete Sogwirkung gibt es nicht. Wissenschaftliche Studien der Londoner Goldsmith-Universität bestätigen, dass der relevante Punkt bei der Migration nicht das Beistandsangebot der Retter ist.

Sie haben selbst Rettungseinsätze über zehn Stunden durchgeführt. Was bedeutet das?

Es bringt jeden körperlich und psychisch an Grenzen. Aber es trägt den Lohn auch in sich selbst. Jeder weiß, was er getan hat. Allerdings kann die Crew noch so gut eingespielt sein, das Prozedere noch so bewährt – wir können uns nie sicher sein, was uns erwartet. Wir sind auf Schlauchboote gestoßen, deren ...

