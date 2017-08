Dass Rhöndorf noch so lauschig ist, hat der Ort Konrad Adenauer zu verdanken. Der bekannteste Politiker unserer Jugend, der immer ein bisschen zum Fürchten aussah und dessen Haus man heute besichtigen kann, hatte sich vor den Nazis hierher zurückgezogen. Und weil er auch später seine Ruhe haben wollte, wehrte er sich vehement gegen die auf der Südseite geplante zweite Zahnradbahn. Sein Widersacher hieß Profittlich, seines Zeichens Bäckermeister. Heuer feiert das „Café Profittlich“ seinen 125. Geburtstag. Beim Betreten des kleinen Verkaufsladens steigt mir der Duft von früher in die Nase. Wie wohltuend das übersichtliche Angebot, Plunder, Käsekuchen, Graubrot und Torte.

Drüben in Königswinter kehrten wir beim Abstieg immer bei den „Drei Burschen“ ein, wo unser Vater sich an Maibowle beschwipste, bevor wir unten bei Richard Kern die fertigen Fotos im Postkartenformat abholten. „Dat hett immer gut gefluppt“, sagt Kern. In Rhöndorf lasse ich mich in der Weinwirtschaft „Zum Böllchen“ nieder, einem Hexenhäuschen mit grünen Fensterläden. Auf dem Hof, unter Bäumen, zwischen Einheimischen, trinke ich Riesling von Pieper, einem von zwei Weingütern am Drachenfels. Die nette Kellnerin trägt Sitzkissen und üppige Vesperplatten herbei.

Die Briten kamen als erste

Schon unsere Urgroßeltern aus dem Siegerland stiegen den Drachenfels hoch. Sie waren beileibe nicht die Ersten. Erfrischend klug und lebendig wird die Geschichte des Tourismus im Siebengebirgsmuseum erzählt, das vor ein paar Jahren modernisiert und erweitert wurde, und dem auch Richard Kern Reste seines Ateliers hinterlassen hat, samt Zeitzeugenbericht auf Video.

Die ersten Reisenden waren übrigens Engländer. Lord Byron hatte sie angesteckt mit seinen rheinromantischen Versen. Schriftsteller und Künstler, Wohlhabende und Tagestouristen kamen bald auch von anderswo her, die Erfindung von Eisenbahn und Dampfschifffahrt machten es möglich. 1958 wurde das Siebengebirge zum Naturpark ernannt, inzwischen mit Europadiplom. Vom Riesling beschwingt, mache ich einen letzten Spaziergang nach Königswinter, zwei Kilometer, immer am Rhein lang. Rot glüht die Abendsonne.