In Königswinter begegnet einem der Esel überall, ob als Brunnen an der Rheinpromenade, als Aufsteller vor dem Siebengebirgsmuseum oder als cooles Logo des „Kaufmannsladen“, eines jungen Bistros in alter Umgebung. Aber echte Tiere, die gibt’s nur hier, am Fuße des Bergs, neben dem Bahnhof der grünen Zahnradbahn, übrigens der ältesten im ganzen Land. Sieht aus wie in den 60er Jahren.

Die Faszination ist ungebrochen. Ein kleines Mädchen sagt, ihr noch kleinerer Bruder würde so gern den Esel streicheln, ob er darf? Er darf. Ein Althippie mit Pferdeschwanz fragt erst gar nicht.

Reiten darf ich nicht mehr, das ist nur Kindern erlaubt. Den Eseln, sagt Marion Muhr, soll’s ja auch Spaß machen. Seit 80 Jahren steht ihre Familie schon hier, sie ist geblieben, während alle anderen im Ort aufgaben. Die Eselstation ist ihr Fulltime-Hobby, „leben kann man davon nicht“. Ihr Mann und sie haben Jobs; Wochenenden und Ferien verbringen sie damit, anderen Vergnügen zu bereiten.

Vor gut zehn Jahren hatte ich es schon mal gewagt, an den Ort meiner Kindheit zurückzukehren. War auf einem Ausflugsschiff nach Königswinter gereist, zu Schlagerklängen und Schnapsgekreische. Wie trostlos alles wirkte, der Ort, der Aufstieg, der Betonbunker auf dem Gipfel, ein überdimensioniertes Ausflugslokal.

Hollands höchster Berg

Und jetzt – entdecke ich viel mehr Kindheit und Glück als erwartet. Einiges ist sogar besser geworden. Der Rhein beispielsweise, in dem man wieder schwimmen kann. Oder das neue, 2013 eröffnete Ausblicksplateau unter der Burgruine. Geschmackvoll und zurückgenommen aus Natursteinen ist die Terrasse mit der grandiosen Aussicht gestaltet, eine breite Treppe lädt zum Niederlassen ein. Ein kleineres, gläsernes Lokal hat das alte aus den 1970ern ersetzt, draußen sitzt man auf richtigen Gartenmöbeln aus Holz. Englisch, Spanisch, Holländisch ertönt es ringsrum. Der Drachenfels wird auch „Hollands höchster Berg“ genannt. Er soll sogar Europas meistbestiegener sein.

Selbst wenn in Königswinter noch einiges zu tun ist, die Sünden der 70er Jahre nicht zu übersehen sind, etliche Läden, Lokale und Herbergen leer stehen – man merkt, dass ein Umdenken stattgefunden hat. Heute kommen mehr Familien als Kegelklubs, weniger Schnapsdrosseln als Jogger und Mountainbiker. Fahrradtourismus hat’s in unserer Kindheit nicht gegeben, erst recht nicht den Medizintourismus, von dem die Gegend profitiert. Und der Rheinsteig, der 320 Kilometer lange Fernwanderweg, wurde erst 2005 eröffnet.

Eine froh gelaunte junge Kellnerin bringt auf dem Gipfel den Apfelsaft. Das war damals das Größte für uns: irgendwo einzukehren, was zu bestellen. Zu Hause ging’s sparsam zu, auf Reisen zog unser Vater „Spendierhosen“ an. Aus denen zog er auch die Groschen, die wir in die Märchenautomaten am Wegesrand schmissen. Wir ließen die Heinzelmännchen tanzen.

Im Kölner Dom steckt ziemlich viel Drachenfels

Ein Zaun versperrt den direkten Weg vom Plateau nach unten, ein Schild warnt vor Lebensgefahr: „The Esels-path is blocked because of falling stones.“ Brüchig und bröckelig ist der heute an vielen Stellen mit Betonankern befestigte Berg schon lange vor unserer Zeit gewesen. Die Menschen hatten Raubbau betrieben, regelrecht ausgeschlachtet wurde der Berg Das vulkanische Trachytgestein war als Baumaterial beliebt – im Kölner Dom steckt ziemlich viel Drachenfels. Bis der preußische König den Steinbruch verbot und 1836 Berg und Burgruine kaufte, damit das Panorama erhalten blieb – womit die Grundlage für den späteren Naturpark gelegt wurde. Und die ausrangierten Packesel? Beförderten fortan Touristen.

Zu den Überraschungen meiner Reise gehört die Entdeckung, dass das Allheilmittel unserer Mutter ausgerechnet am Drachenfels produziert wurde. Als Ärztin hatte sie ein recht rustikales Verhältnis zu den Wehwehchen ihrer Kinder, weswegen ihre Medizin, wenn sich einer von uns mal wieder die Knie aufgeschlagen hatte, immer gleich lautete: „Kind, stell dich nicht an, tu Penaten-Creme drauf.“

Die Salbe, die heute Johnson & Johnson gehört, stammt aus Rhöndorf, der anderen, grüneren, stilleren Seite vom Drachenfels. So weit sind wir nie gekommen. Wahrscheinlich hätten wir Kinder auch protestiert. Die Idylle von Dorf und Natur wäre uns zu öd gewesen. Wir hatten’s gern rummelig. Die Souvenirbuden, heute alle geschlossen, fanden wir toll.

Heute freue ich mich, dass es im freundlichen Weinhaus Hoff noch richtige schwere Hotelschlüssel anstelle von Karten gibt. Und zum Frühstück Apfelkraut, Rübenkraut, Pflaumenmus: löffelweise Kindheit im Bauch.