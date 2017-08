HINKOMMEN





Mit der Bahn über Köln nach Königswinter oder Rhöndorf (ab 49,90 Euro). Die Zahnradbahn fährt alle halbe Stunde von Königswinter auf den Drachenfels (drachenfelsbahn-koenigswinter.de). Zünftiger natürlich zu Fuß (Wanderwege: siebengebirge.com) oder auf dem Esel (nur für Kinder, am Wochenende und in den Schulferien von NRW, Familie Muhr, 02223/24650). Auf keinen Fall verpassen: Die Tramfahrt am Rhein entlang mit der 66 (Bonn bis Bad Honnef).

ANKOMMEN



Das Ausflugslokal auf dem Drachenfels ist im Sommer von 10 bis 19 Uhr geöffnet (der-drachenfels.de).

UNTERKOMMEN



Hotel Weinhaus Hoff, Löwenburgstraße 18+35, 53604 Bad Honnef-Rhöndorf, Tel. 02224/2342, hotel-weinhaus-hoff.de, DZ ab 93 Euro.

ANGUCKEN

Siebengebirgsmuseum, Kellerstraße 16, Königswinter, siebengebirgsmuseum.de.

