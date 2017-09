Verfolgte Minderheit

Ungefähr eine Million Menschen gehören weltweit der jesidischen Religion an, die 4000 Jahre alt ist. In Deutschland leben etwa 150 000 Jesiden.

Die traditionellen Siedlungsgebiete liegen im nördlichen Irak, Syrien und in der südöstlichen Türkei. Seit Jahrhunderten sind sie dort in der Minderheit und dem Druck ihrer muslimischen Nachbarn ausgesetzt. Zum Beispiel ließ Saddam Hussein bereits in den 70ern jesidische Städte räumen und zerstören. Die Bevölkerung wollte er zwangsweise zum Islam bekehren.

Der Überfall und seine Folgen

Am 3. August 2014 überfiel die Terrormiliz Islamischer Staat das Hauptsiedlungsgebiet der Jesiden in Sindschar. Über 400 000 Menschen wurden dabei aus ihrer Heimat vertrieben, etwa 15 000 ermordet, über 7000 Frauen und Kinder entführt. Die Frauen und Mädchen wurden anschließend an IS-Kämpfer verkauft. Der IS erklärte das Jesidentum zur „heidnischen Religion aus vorislamischer Zeit“, weshalb der Frauenhandel „legal“ sei. In einer Fatwa, einem religiösen Gutachten, hatte die Dschihadistenmiliz den Umgang mit den versklavten Frauen sogar geregelt. Zum Beispiel dürfen schwangere Sklavinnen nicht abtreiben, hieß es. Der IS nutzt die Versklavung zu Propagandazwecken: Videos von Sklavenmärkten in Syrien sollten Männer aus dem Ausland anlocken.

Der Völkermord geht weiter

Jesidinnen, die sich befreien konnten, finden weltweit Gehör: Im Juni lud beispielsweise auch Angela Merkel Jesidinnen in den Bundestag zum Kongress über Vergewaltigung als Kriegswaffe ein. Doch wirklich geholfen wird den wenigsten. Die meisten, die freikamen, leben in prekären Verhältnissen in Flüchtlingslagern in der Region. Etwa 3000 Frauen und Mädchen sind nach wie vor in der Gewalt der Terroristen. Einem im August veröffentlichten Bericht der UNO-Ermittlungskommission für Syrien zufolge dauert der Völkermord an der jesidischen Minderheit im Irak an. Bislang ist auch noch kein IS-Kämpfer für seine Verbrechen an einer Jesidin vor Gericht gestellt worden. Der oberste religiöse Führer der Jesiden hat mittlerweile verfügt, dass keine vergewaltigte Frau als unrein gelten darf.