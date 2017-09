Wie oft sind Sie selbst während Ihrer IS-Gefangenschaft verkauft worden?

Al Aliko: Fünfmal. Der Emir verkaufte mich nach einem Monat, weil er an die Front musste und Angst hatte, dass ich abhaue, während er weg ist. Ich kam zu einem Iraker aus Bagdad. Als der mich wieder einmal vergewaltigen wollte, nahm ich eine Flasche vom Tisch, zerbrach sie und wollte mir damit die Pulsadern aufschneiden. Der Mann sagte, dass ich das sein lassen sollte. Er würde damit aufhören und mich weiterverkaufen. Bei der nächsten Familie traf ich zufällig meine Cousine. Ich sagte ihr, dass wir versuchen sollten, zu fliehen. Der Hausherr hat wohl Jesidisch verstanden, und so wurde ich nach nur einer halben Stunde zu einem weiteren IS-Kämpfer gebracht, der zusammen mit seinen drei Ehefrauen und einigen Kindern in einem Haus ganz in der Nähe lebte. Er hat mich zwei Tage eingesperrt, ohne Essen und Trinken.

Dachten Sie, Sie würden sterben?

Al Aliko: Zu dem Zeitpunkt war es mir egal, ob ich sterben würde oder nicht.

Warum waren die Männer so grausam: weil Sie Jesidin sind, oder weil Sie eine Frau sind?

Al Aliko: Hauptsächlich aus religiösen Gründen, nehme ich an.

Auch das japanische Kaiserreich fußte damals auf einer Ideologie, nach der die Japaner den anderen asiatischen Völkern überlegen seien und somit die Gräueltaten legitim. Frau Gil, war die Skrupellosigkeit der japanischen Soldaten, die Sie im Kriegsbordell erlebten, rassistisch motiviert oder bloßer Machismus?

Gil: Keine Ahnung, ich war ja erst 13 Jahre alt! Ich erinnere mich daran, wie uns die Männer aus Gewohnheit verprügelten. Heute sind Mädchen vielleicht reifer, aber ich war ein Kind und wollte mich nicht ausziehen. Ich muss geschrien haben. Da haben mich die Männer geschlagen, und zwar nicht mit der Handinnenfläche, sondern mit der Faust, bis ich zugeschwollene Augen hatte.

Wer schlug Sie: der Betreiber oder die Soldaten?

Gil: Der Betreiber hat mich nie geschlagen. Er musste uns ja verarzten, wenn wir verwundet waren. Ein Soldat war besonders brutal. Er hat mich mit dem Schaft seines Schwerts auf den Kopf und auf die Beine gehauen. Ich blutete so stark, dass das getrocknete Blut den Stoff meines Kleides bretthart werden ließ. Ich musste den Stoff zerreißen, um mich auszuziehen. Ich habe wirklich ein zähes Naturell. Normalerweise kann man an einem solchen Ort nicht überleben.

Hatten Sie daran gedacht, sich das Leben zu nehmen?

Gil: Nie. Ich hatte es schwer, so schwer, wie Sie es sich nicht vorstellen können, aber ich habe nie daran gedacht, mich umzubringen. Ich habe Mädchen gekannt, die das Leben in China nicht ertragen haben. Sie sind aus dem Zimmer gegangen, in dem wir gemeinsam wohnten, leise, damit es niemand mitbekam. Draußen haben sie sich mit einem scharfen Messer überall gestochen. Sie sind verblutet.

Was war schlimmer, die Gewalt oder die Demütigung?

Gil: Keine gute Frage!

Gehört es sich in Korea nicht, nach Gefühlen zu fragen?

Gil: Nein. Doch wer die Muße hat, solche Vergleiche anzustellen, dem geht es relativ gut. Wenn man in einer derart unerträglichen Situation drinsteckt, denkt man nur: Wie kann ich fliehen?

Al Aliko: Das stimmt. Unser einziger Gedanke, schon am ersten Tag, als wir noch in der Halle in Mossul waren, war: Wie kommen wir hier raus?

Sie kannten sich in Rakka überhaupt nicht aus. Keine gute Voraussetzung für eine Flucht.

Al Aliko: Ja, ich dachte, wenn ich abhaue, werde ich irgendwann aufgegriffen und umgebracht.

Nach zwei Monaten sind Sie trotzdem geflohen.

Al Aliko: Entkommen oder Sterben. Das war meine Devise.

Wie stellten Sie es an, zu fliehen?

Al Aliko: Eines Nachts, als alle schliefen, streifte ich eine Burka über und verließ das Haus. Das war ein gutes Versteck. Alle Frauen in Rakka liefen draußen so rum. Zwei Stunden streifte ich durch die Straßen, bis ich den Mut fand, ein Taxi anzuhalten. Ich sagte dem Taxifahrer, dass ich Jesidin bin. Dem Mann war das Risiko zu groß, mich bei sich aufzunehmen: Wenn das rauskäme, sagte er, würde er selbst umgebracht. Nach zehn Minuten setzte er mich ab. Ich habe an drei Türen geklopft, niemand hat aufgemacht. Die vierte Tür öffnete eine alte Frau, deren Familie mich 23 Tage bei sich wohnen ließ. Ich rief meinen Onkel an, der organisierte für mich einen Mitfahrplatz mit einer muslimischen Familie nach Amude, eine Stadt, die außerhalb des IS-Gebietes liegt. Als Erstes habe ich in Amude die Burka weggeschmissen. Mein Onkel hat mich dort abgeholt.