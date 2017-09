Frau Gil, wer von Ihren Freundinnen wusste, was Ihnen damals passiert ist?

Gil: Keine. Ich bin jemand, der nicht viel von sich erzählt. In einem bestimmten Alter haben mich die Leute gefragt: Warum heiratest du eigentlich nicht? Daraufhin habe ich geantwortet: „Weil ich krank bin.“ Warum ich krank geworden bin, habe ich nicht gesagt.

Warum nicht?

Gil: Es war ja keine schöne Sache. War mir unangenehm.

Schämten Sie sich?

Gil: Natürlich schäme ich mich. Aber die Leute, die mich dazu gezwungen haben, müssen sich zuallererst schämen. Und die koreanische Regierung muss sich dafür schämen, dass sie so schwach war und sich gegen die Japaner nicht wehren konnte.

Al Aliko: Ich schäme mich nicht. Warum sollte ich? Wir Frauen haben es ja nicht aus freien Stücken gemacht. Wir wurden dazu gezwungen.

Frau Al Aliko, viele Jesidinnen sprechen offen über ihre Erlebnisse. Die bekannteste ist Nadia Murat, die von der Anwältin Amal Clooney vertreten wird und sogar für den Friedensnobelpreis nominiert worden war. Ist sie ein Vorbild für Sie?

Al Aliko: Jeder, der über die Gräueltaten spricht, ist ein Vorbild für mich, nicht nur Nadia Murat. 3200 von uns sind in diesem Moment in den Händen des IS! Und dort, wo der IS zurückgedrängt worden ist, haben Kämpfer Jesidinnen bis nach Afghanistan mitgenommen. Andere Betroffene leben in Flüchtlingslagern in der Autonomen Region Kurdistan. Jetzt im Sommer, bei diesen hohen Temperaturen dort, ist es in den Zelten unerträglich heiß. Die hygienischen Verhältnisse sind katastrophal. Die Frauen erhalten kaum psychologische Hilfe. Lebensmittel sind knapp. Manche hungern.

Nach einem Jahr im Lager kamen Sie zusammen mit 1100 anderen jesidischen Frauen nach Deutschland, leben jetzt mit Ihrer Mutter und Ihren beiden minderjährigen Brüdern in Hannover. Dort bekommen Sie psychologische Unterstützung. Tut es Ihnen gut, über Ihre Erlebnisse zu reden?

Al Aliko: Ich bin noch immer tief im Innern verletzt, deshalb hilft es nicht so viel. Doch es lindert den Schmerz.

Hatten Sie seit Ihrer Befreiung auch glückliche Erlebnisse?

Al Aliko: Ja, am 3. März 2015. An diesem Tag sind meine Mutter und meine beiden Brüder befreit worden. Die Jungs, damals neun und elf Jahre alt, waren in Militärcamps, sie sollten zu IS-Kämpfern ausgebildet werden. An dem Tag gab es wieder Hoffnung, dass auch die anderen irgendwann freikommen werden.

Wie soll Ihr Leben jetzt weitergehen?

Al Aliko: Ich will besser Deutsch lernen, seit zwei Jahren mache ich einen Kurs, und irgendwann arbeiten gehen.

Würden Sie gerne in Ihre Heimat zurück?

Al Aliko: Theoretisch schon, aber da ist ja nichts mehr. Unser Haus wurde gesprengt. Es gibt kein Zurück.

Frau Gil, haben Sie Pläne?

Gil: Ich kämpfe immer weiter dafür, dass es keinen Krieg mehr gibt, denn der war ja an allem schuld. Mein einziger Wunsch für mich persönlich ist, nicht schwer krank zu werden. Ich würde das zwar aushalten, aber ich will niemandem zur Last fallen.

Folgen Sie dem "Sonntag":