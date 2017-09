Frau Gil, Sie wurden erst mit dem Kriegsende, nach fünf Jahren, befreit.

Gil: Ich kann mich gerade gar nicht mehr erinnern, wie das war.

Jetzt schaltet sich Mee-Hyang Yoon ein. Sie ist vom „Korean Council for the Woman Drafted for Military Sexual Slavery by Japan“, einer Organisation, die sich für Entschädigungen für „Trostfrauen“ einsetzt. Yoon begleitet Gil Won-ok seit Jahren.

Yoon: Mir hast du das mal so erzählt: Eines Morgens bist du aufgewacht und hast dich gewundert, dass keine japanischen Soldaten mehr gekommen sind. Du wusstest gar nicht, dass der Krieg zu Ende war. Nach ein paar Tagen hast du auf der Straße einen Koreaner laut rufen hören, ein Schiff lege am Hafen ab, es sei das letzte zurück in die Heimat. Du hast das Nötigste zusammengepackt und es gerade noch geschafft.

Gil: Jetzt, wo sie das erzählt, kann ich mich daran erinnern. Ich dachte damals, das Schiff ginge nach Pjöngjang.

Yoon: Doch es war Incheon, Südkorea. Eine ältere Koreanerin, die Frau Gil in ihrem verdreckten, hilflosen Zustand sah, hat angeboten, dass sie bei ihr arbeiten kann. Es war in einer Kneipe.

Sie haben da bedient?

Gil: Nein, gesungen. Ich besaß ja nichts. Alles, was ich hatte, waren die Lieder, die ich konnte.

Yoon: Es ist nicht ganz klar, wann sie aufgehört hat, in der Schenke zu arbeiten, wahrscheinlich mit Anfang 20. Sie musste sich einer Totaloperation unterziehen. In ihrer Zeit als „Trostfrau“ wurden ihr in einem Militärkrankenhaus die Eileiter festgebunden, damit sie nicht schwanger wurde. Das hatte sich alles entzündet.

Gil: Warum müssen wir darüber sprechen?

Yoon: Damit viele Menschen davon erfahren. 2007 hat Gil Won-ok vor dem europäischen Parlament von ihrem Schicksal berichtet. Die Parlamentarier haben daraufhin eine Resolution verfasst, dass die japanische Regierung diese Kriegsverbrechen anerkennen soll. Wenn wir ohne sie hingehen, hat das nicht denselben Effekt.

Frau Gil, haben Sie eigentlich eine Wut auf die Japaner? Oder auf Männer im Allgemeinen?

Gil: Wenn man die Männer oder alle japanischen Bürger nicht mögen würde, auch die, die einem nichts getan haben, wäre die Welt doch nicht zu ertragen.

Und Sie, Frau Al Aliko, sind Sie wütend auf alle Männer?

Al Aliko: Ich sehe nicht die Männer als solche mit anderen Augen, nur IS-Kämpfer, die radikalen Islamisten und die Nachbarn, die uns ausgeliefert haben. Das sind die Schlechten.

Frau Gil, Sie haben einen Adoptivsohn, der heute protestantischer Pfarrer ist.

Gil: Es war eine große Freude, ihn aufwachsen zu sehen. Er war so ein liebes Kind.

Wie ist der Junge zu Ihnen gekommen?

Gil: Das weiß ich gerade gar nicht mehr.

Yoon: Frau Gil arbeitete als Gemüsehändlerin, als sie auf eine Frau mit einem Neugeborenen traf, das die ins Waisenhaus bringen wollte. Die anderen Marktfrauen sagten: „Du hast doch kein Kind, nimm du es.“ Frau Gil hat es sich zuerst nicht zugetraut, als arme Gemüsehändlerin ein Kind großzuziehen. Doch als sie das Baby weinen sah, hat sie es an sich genommen. Frau Gils Sohn hat mir mal erzählt, dass sie ihn als Kind sehr verwöhnt hat: Er bekam nur den guten weißen Reis, keinen Gerstenreis. Dabei war der Koreakrieg gerade erst vorbei, das Land war bitterarm. Frau Gil schickte den Sohn auf die Missionsschule. Sie hat sogar selbst Alkohol gebrannt und verkauft, obwohl das damals verboten war – nur, damit es dem Kind gut geht. Dennoch hatte sie immer Schuldgefühle dem Sohn gegenüber, weil er keine Geschwister hat und auch sonst keine Familie. Die war ja in Nordkorea.

Die Verbrechen an den „Trostfrauen“ sind in Korea lange tabuisiert worden. Erst 1992 hat die erste Frau von ihrem Schicksal erzählt. Frau Gil, Sie haben sich 1998 dazu bekannt.

Yoon: Erst in diesem Jahr hat ihr Sohn erfahren, dass Frau Gil nicht seine leibliche Mutter ist. Daraufhin hat der Sohn später selbst zusätzlich zu seinen beiden leiblichen Kindern eine Tochter adoptiert.