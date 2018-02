Im Matsch sind die Riesenräder eine Hilfe, ein Allheilmittel sind sie nicht. Meter für Meter überwindet man die Baumgrenze, blickt nun über die Wipfel der Nadelbäume, der Schnee ist hier oben wirklich weiß, wenngleich noch immer matschig wie Slush-Eis. Man wäre gern als Erster vorbeigekommen. Als der Schnee noch nicht in die Furchen und Fahrrinnen der Vorausfahrenden gepresst wurde. Aber die Profis sind zu diesem Zeitpunkt längst über alle Berge, stehen vermutlich schon im Hotel unter der heißen Dusche. So muss man also versuchen, durch die vorgefahrenen Spuren zu pflügen. Und immer wieder resignieren, absteigen, schieben, laufen. Verfliegt der Schwung einmal, ist es beinahe unmöglich, neu durchzustarten. Sofort drehen die dicken Reifen durch. Also weiterlaufen, bis zur nächsten flacheren Stelle, wieder Anlauf nehmen, fahren, so weit es geht, scheitern, absteigen, schieben. Kette raus. Ober- und Unterschenkel brennen im Wechsel.

Endlich: der Gipfel des Eggli. Die Sonne scheint, als hätte sie nur auf Zeugen gewartet, um sich zu beweisen. Skifahrer kreuzen die Strecke, schauen irritiert, warum man nicht einfach mit dem Lift auf den Berg gefahren sei. Wie eine Oase tut sich der Versorgungspunkt vor einem auf. Freiwillige reichen heiße Brühe, Tee und Schokoriegel. Beim Servieren der Blick der Helferin auf die Handschuhe, kurzes Zögern, schließlich: „Baumwolle, mutige Wahl. Ist das nicht total nass und kalt?“ – „Ach was, sind ja alle keine Mimosen.“ Was man halt so redet auf einem Berg. Bloß nicht zittern jetzt.

Erstaunlich, wie hart die Landung auf Schnee sein kann

Von hinten kommt ein älterer Herr angefahren, dem Trikot nach zu urteilen aus Namibia. Dort gibt es nicht einmal Schnee. Zieht vorbei, greift, ohne zu bremsen, einen Becher Brühe, ruft:

„169, tolle Startnummer!“ –

„Warum das denn?“ – „Weil die 13 Unglück bringt und 169 die Quadratzahl ist.“ Er verschwindet hinter der nächsten Kurve.

Dann kommt das, worauf alle hier die ganze Zeit hingearbeitet haben. Die Abfahrt! Den Sattel ganz runtergestellt, damit der Schwerpunkt tiefer liegt, die Finger weg von der Vorderbremse, das hatten sie bei der Einführung erklärt: „Der Speed ist dein Freund“, hieß es. Weil man so viel leichter über mögliche Schlaglöcher hinwegfliegen würde, statt darin stecken zu bleiben. Sowieso wird nach wenigen Metern jedem klar: Die Bremsen sind ziemlich nutzlos auf Schnee. Die Nervosität weicht dem Nervenkitzel, der Blick verengt sich, das Panorama drumherum verschwimmt. Was zählt, sind die nächsten paar Met…

... und die steile Abfahrt lockt. Jedenfalls so lange, bis man das erste Mal über den Lenker fliegt. Foto: „Snow Bike Festival“

Es ist erstaunlich, wie schnell man die Strecke vom Sattel über den Lenker am Vorderrad vorbei bis zum Boden zurücklegen kann, bevor man überhaupt begreift, gestürzt zu sein. Und es ist erstaunlich, wie hart die Landung auf Schnee sein kann, wenn er so matschig ist wie an diesem Tag.

Nicht als Letzter im Ziel

Tal und Ziellinie rücken langsam näher. Der Schnee vom Gipfel wandelt sich wieder zur harten braunen Pampe. Noch ein paar Mal die Geschwindigkeit genießen, stürzen, sich wehtun, Kette raus, letztlich wird die Strecke unbefahrbar. Auf der Abfahrt schieben zu müssen, Höchststrafe.

2:32:38 stehen am Ende auf der Uhr. Nicht als Letzter im Ziel, immerhin, aber in der Zeit hätte der schnellste Profi das Rennen zweimal beendet, nur zum Vergleich. Der Körper fühlt sich an, als wäre der Berg mit einem Fahrrad über ihn gefahren, nicht umgekehrt, die Beine blau, die Muskeln hart, ein Arm lässt sich nicht mehr heben. Nur noch zwei Dinge zählen jetzt, eine heiße Dusche und ein warmes Bett. Oder doch, eine dritte Sache noch: Wie werden Sport-, Handschuhe und Pulli schnell genug trocken, um möglichst bald wieder aufzusteigen und die nächste Runde zu drehen?