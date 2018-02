Hinkommen

Flüge von Berlin nach Zürich zum Beispiel mit Swiss Air (ab 96 Euro) in gut anderthalb Stunden (swiss.com). Mit dem Zug weiter von Zürich über Bern und Zweisimmen, drei Stunden Fahrtzeit, ab knapp 40 Euro. Skywork fliegt direkt bis Bern, das kostet aber knapp 300 Euro.

Rumkommen

Das Hotel Christiana ist ein Chalet mitten in Gstaad, nur wenige Meter von der Promenade entfernt. Gegenüber kann man den Hobbyspielern beim Eishockey zuschauen. Die Zimmer sind rustikal eingerichtet, der Chef bringt das Frühstück noch selbst an den Tisch. Sein Fahrrad kann man im Skikeller deponieren. Doppelzimmer ab 310 Euro pro Nacht (Christiana.ch).

Unterkommen

Wer selbst einmal auf breiten Reifen durch den Schnee fahren will, ohne gleich an einem Rennen teilzunehmen, kann bei der Gstaad Bike School Fatbikes leihen. Auf Anfrage werden auch geführte Touren angeboten (alpinzentrum.ch). Der gemütlichere Ausflug: in einer der Molkereien einen Fondue-Rucksack mieten. Damit geht’s zu Fuß ein Stück rauf auf den Berg, um sich unter freiem Himmel an geschmolzenem Käse zu wärmen (gstaad.ch).

Mehr Infos rund ums Thema Schweiz telefonisch unter 00800 100 200 30 oder auf myswitzerland.com.