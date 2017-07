Herr Müller, haben Sie als Kind mit Wasserpistolen gespielt?

Ja. Vor 20 Jahren gab es nämlich auch schon leistungsfähige Spielzeugwaffen mit großen Tanks und ordentlich Reichweite.

Sehen Sie einen Zusammenhang mit Ihrer heutigen Tätigkeit als Experte für Rüstungskontrolle bei der Hessischen Stiftung Friedens- und Konfliktforschung?

Nein. Dass Kinder in den heißen Sommermonaten spielen und sich nass machen, finde ich extrem wenig furchtbar. Diesen Spaß möchte ich wirklich nicht übermäßig dämonisieren. Erziehungsberechtigte sollten nur darauf achten, welche Art von Spielen mit welchen Utensilien gespielt werden – ob das Spiel zum Beispiel harmonisch läuft oder das Spielzeug echten Waffen zu sehr ähnelt.

In Freibädern und an Stränden dominieren zurzeit Plastikpistolen, die bis zu 15 Meter weit spritzen können. Manche erzeugen Geräusche, die an Schnellfeuerwaffen erinnern. Kinder tragen Kanister als Rucksack, damit die Munition nicht ausgeht. Was sagt dies über unser Land aus, das über eine Freiwilligenarmee verfügt und in dem seit 72 Jahren Frieden herrscht?

Vermutlich wenig. Waffen üben grundsätzlich auch in Friedenszeiten eine besondere Faszination aus. Die rührt häufig von der Technik und der Präzision der Schusswaffen her. Auch das Schießen selbst kann seinen Reiz haben. Dazu geht es selbstverständlich um Pistolen als Machtinstrumente.

Mit einer Plastik-Pumpgun in den Händen muss das Kind nicht mehr gehorchen, sondern kann die Regeln plötzlich selbst bestimmen – zumindest kurzzeitig.

Waffen sind zudem ein elementarer Bestandteil der Popkultur, auf die beinahe jeder Jugendliche Zugriff hat, zum Beispiel in Form von Actionfilmen oder Computerspielen. Die Spielzeugindustrie macht sich diese Faszination zu eigen und orientiert sich an der technischen Entwicklung der Waffenindustrie …

… in den frühen 80er Jahren ähnelten die Wasserpistolen trotz Kalten Krieges eher zierlichen Damenrevolvern.

Genau. Die waren allerdings bei Weitem nicht so martialisch wie die Plastik-Pumpguns der Gegenwart. Die Spielzeugindustrie hat, wenn Sie so wollen, ein wenig nachgerüstet.