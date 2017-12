5. HERBERGE



Das ist die vielleicht schrägste Hotelwerbung der vergangenen Jahre: Wir haben die hässlichste Aussicht der Welt, verkündet das Management. Wer sich auf einen der Balkone des „Walled Off Hotel“ stellt, schaut nämlich auf Stacheldraht, Wachtürme und eine meterhohe Betonschlange. Das ist der umstrittene Grenzwall zwischen Israel und den palästinensischen Gebieten. Erdacht wurde die Unterkunft vom britischen Künstler Banksy, der mit Street-Art berühmt wurde und seine Identität geheim hält. Er hat sich bereits mit drei Kunstwerken an Wänden in Bethlehem verewigt. Mit dem Hotel unterstützt er einheimische Künstler, die im Haus ausstellen können.

Kunst um der Kunst willen, aber keine ordentliche Matratze? Nicht im „Walled Off“, das etwas Luxus bietet wie der gleich klingende große Bruder im Gewerbe: das Waldorf Astoria. Die Zimmer sind geschmackvoll eingerichtet mit gekachelten Böden und manchem eigens entworfenen Kunstwerk. Da ist zum Beispiel die an die Wand gemalte Kissenschlacht zwischen einem israelischen Polizisten und einem arabischen Demonstranten. Echte Federn sind um das Bild herumgeklebt. Ein Bonbon für Kunstliebhaber ist der Souvenirshop. Darin sind Gimmicks wie das Schlüsselbund mit einem Mauerstück erhältlich. Schlechte Nachricht für alle Banksy-Fans: Das Kruzifix in Form eines Steigeisens, um die Mauer zu überwinden, ist leider ausverkauft.

REISETIPPS FÜR BETHLEHEM

Hinkommen

Die israelische Fluggesellschaft El Al fliegt von Schönefeld nonstop nach Tel Aviv, im Januar hin und zurück ab rund 180 Euro. Etwas günstiger ist Easyjet. Vom Flughafen nimmt man am besten einen Überlandbus („Egged“) nach Jerusalem und dort ein Taxi. Mit einem israelischen Mietwagen darf man nicht in die Palästinensergebiete.

Rumkommen

Zum Bezahlen US-Dollar mitnehmen, mit Euro kommt man auch oft weiter. Für die Vorbereitung eignen sich zum Beispiel Baedeker oder Lonely Planet, beide bieten einen kombinierten Reiseführer Israel-Palästina.

In Bethlehem selbst helfen die Büros des palästinensischen Tourismusministeriums.

