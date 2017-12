3. HÄNDLER



Es ist ein Kreuz mit den Mitbringseln, und zwar eines aus Olivenholz. Die handgeschnitzten Devotionalien aus der „Olive Wood Factory“ sind sehr beliebt unter Pilgern und Heiligensammlern. Da gibt es Krippensets, die Heilige Familie, die Jungfrau Maria, Weihnachtsengel, kniende Kamele, schreitende Kamele (für den Karawanennachbau zu Hause), Schafe (auch für Freunde von grob gefertigten Tierfiguren ein Genuss) und natürlich Kreuze in allen Größen – von drei bis 30 Zentimeter.

Achtung, letzteres Maß ist nicht für die Warteschlange vor der Geburtskirche geeignet. Der Shop liegt schräg gegenüber der Milchgrotte, in der Jesus und Maria gewohnt haben sollen. Während vorne im Laden der Besitzer seine Kunden über die Technik aufklärt und sein Neffe Wasserbecher an Durstige verteilt, fallen im Hinterzimmer Späne. Dort arbeiten die Handwerker an ihren Kreationen.

Die Tradition, aus Olivenholz zu schnitzen, stammt noch aus der Antike. Besonders die Region um Bethlehem ist berühmt dafür. Um mit dem Holz zu arbeiten, muss der Baum wenigstens 150 Jahre alt sein. Erst dann sind die Zweige für die Umwandlung in Heiligenmotive geeignet.

4. PROVIANT



Fadi Kattan ist gebürtiger Bethlehemer, aber Studium und Wanderjahre verbrachte er in Frankreich und London. Im Jahr 2000 kehrte er in die Heimat zurück und betreibt nun das wahrscheinlich interessanteste Restaurant der Stadt. In seinem „Café Fawda“ serviert er Speisen mit besten Zutaten der Region und einer deutlichen französischen Note. Feine Küche à la palestinienne. In den Topf und auf den Tisch kommen: lange gereiftes Lamm, Lachs, Leber, Walnüsse, Granatapfel, Zatar (eine arabische Gewürzmischung), Wassermelonen ... Bei Kattan stecken in gefüllten Weinblättern eher Feigen und Käse statt wie üblich Reiskörner.

2006, da betrieb er sein „Café Fawda“ noch nicht, organisierte Fadi Kattan den ersten palästinensischen Kochwettbewerb. Damals ärgerte ihn, dass die Teilnehmer der Endrunde sich nur an europäischen Gerichten versuchten.

Sein Lokal befindet sich im Zentrum der Stadt, in einem Gebäude aus dem Jahr 1739, ebenso wie Kattans Gasthaus „Hosh Al-Syrian“. Serviert wird ein Vier-Gänge-Menü. „Bei mir können Sie nicht wählen!“, sagt der Koch und lacht. Auf Allergien darf und sollte man natürlich hinweisen, eine Reservierung ist mindestens einen Tag vorher notwendig. Für den Weihnachtsabend ist das Restaurant allerdings schon ausgebucht.