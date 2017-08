ZUM KLETTERN

Durchatmen. Rüber zum Allerpark (6), in dessen Zentrum der Allersee liegt, so künstlich wie die ganze Stadt, in den 60er Jahren angelegt. Noch ein Erlebnispark, mit Badeland und Golfparcours, Festplatz und Hochseilgarten, Wasserski, Bowlingbahn und VfL-Fußballwelt. Im Allerpark liegt auch das Stadion des Teams, das Volkswagen Arena heißt. Wie sonst.

Gleich dahinter dann doch noch was Altes, das Schloss, das der ganzen Stadt ihren Namen gab, mit eigenem Park. Ein weiteres Kulturzentrum: Die Wolfsburg – einst Sitz der Ritter von Bartensleben, später zum Renaissanceschloss umgebaut – beherbergt Künstlerateliers und Kunstverein, Städtische Galerie, Stadtmuseum und ein dem Industriefotografen Heidersberger gewidmetes Institut. Das Institut für Zeitgeschichte erinnert an die nationalsozialistische Zeit und Zwangsarbeiter.

ZUM KNÖPFEDRÜCKEN

Die Konsumwütigen gehen vor der Heimreise Powershoppen im Designer-Outlet, gleich neben den Gleisen. Calvin Klein, Diesel, Samsonite, das Übliche. Die Experimentierfreudigen besuchen das Phaeno, den von Zaha Hadid so dynamisch gestalteten Museumsbau aus Beton, den jeder Bahnreisende auf der Strecke von Hannover schon gesehen hat.

Innen ist es nicht minder rasant, man fühlt sich wie in einem Flugzeug, das gleich abhebt. Es flattert und brennt, klingelt, klappert und kracht, aufregende Objekte laden zum Ausprobieren ein, auf dazugehörigen Schildern werden Phänomene wie Echo, optische Täuschung, Magnetismus oder Rotationsenergie so einleuchtend wie knapp erklärt. Viele glückliche Kinder, strahlende Eltern und Großeltern. Ach, wenn der eigene Physikunterricht nur je so lustig und anschaulich gewesen wäre.

Von diesem Abenteuerland sind es nur noch ein paar Schritte, am aufregendsten unter dem Gebäude hindurch, zum Hauptbahnhof, der selbst Sehenswürdigkeit ist, 1957 gebaut, denkmalgeschützt. Und wenn der ICE mal wieder vorbeisaust statt anzuhalten – macht nichts. Hier lässt sich’s schön warten. Zu diesem Zweck gibt es gleich mehrere Räume, einen mit schwarzen Kacheln umhüllten historischen, einen transparenten mit modernster Digitaltechnik ausgestatteten und im Foyer einen artistischen, der wird vom Kunstverein bespielt. Ach ja, und die Zebrastreifen auf dem Boden sind gar keine, sondern ein Werk von Daniel Buren. Der Bahnhof nennt sich „Kunst-Station“.