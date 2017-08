ZUM THEATERGUCKEN

Berliner werden sich gleich zu Hause fühlen im einzigen Theaterbau von Hans Scharoun (3). Vor allem der eschenholzgetäfelte, asymmetrische Bühnensaal erinnert an die Philharmonie. Gerade erst für 32 Millionen saniert, sieht das Theater wieder tipptopp aus. Es lebt fast ausschließlich von Gastspielen – Schauspiel, Konzert, Musical, Comedy, Lesung – und das offenbar ziemlich gut, die Auslastung gilt als eine der höchsten im Land. Das 80 Meter lange Foyer soll der Architekt extra so entworfen haben, damit die Besucher auf dem Weg in den Saal mit jedem Schritt Abstand zum Alltag gewinnen.

Man sitzt gerne auf den tiefen Fensterbänken und genießt den breiten Blick in den Park. Das Haus ist denkmalgeschützt, so wie die 50er-Jahre-Tankstelle am Fuße des Hügels, in der sich heute die VW-eMobilitystation befindet. Hier tankt man nun Strom. Als Vorbereitung auf die Zukunft ist die Station allerdings entschieden zu winzig geraten.

ZUM SPEISEN

Wer einen Wolfsburger nach einem netten Café fragt, bekommt stets die gleiche Antwort, das „Atelier“ (4). Hinter Bäumen gut versteckt, liegt es auf einer kopfsteingepflasterten dörflichen Insel im Meer der Moderne. Ein Fachwerkhaus von 1885 gilt hier fast als prähistorisch. Zum legendären Frühstücksbuffet treffen sich die Einheimischen am Vormittag, Reservierung: ein Muss. Zum Café gehört ein Hotel, dessen Name so charmant ist wie das ganze Haus – „einschlaf“.

ZUM TANKEN

Auch wo nicht gleich sichtbar VW draufsteht, steckt in Wolfsburg fast überall VW-Geld drin, das trifft auf den Wohnungsbau ebenso zu wie auf die meisten Kulturinstitutionen, so unterschiedlich die Organisationsformen und Summen im Einzelnen auch sein mögen. In der Autostadt (5) ist der Fall von vornherein klar: Sie wurde gebaut zur Imagepflege des Konzerns. Ein 28 Hektar großer Freizeit- und Landschaftspark für die ganze Familie mit Oldtimermuseum, Tretbötchen und schnittigem Porsche-Pavillon. Kinder können die Fahrschule besuchen, im Käfer, versteht sich. Die Kunden von morgen dürfen Pizza backen, Blumen pressen, Hocker bauen. Im Sommer gibt’s Zirkus, im Winter Schlittschuh- und Rodelbahn, im Mai ein hochkarätiges Festival für modernen Tanz im alten Heizkraftwerk, dem Wahrzeichen der Fabrik und der Stadt. Sagenhafte zwei Millionen Besucher kommen im Jahr her, die meisten Wolfsburger haben Jahreskarten.

Im Scharoun-Theater fühlen sich Berliner gleich zu Hause. Der Bühnensaal erinnert an die Philharmonie. Foto: Stadt Wolfsburg/Lars Landmann

VW, das wird gern zitiert, produziert in Wolfsburg mehr Currywürste als Autos. Ja, es gibt eine eigene Fleischerei und Bäckerei, alles nur vom Feinsten, bio, wo’s geht. Die Rettung des Konzerns? Wohl kaum. Im Feinkostladen am Eingang kann man fünf Currywürste, eingeschweißt zum Mitnehmen, für 7,75 Euro kaufen. Ein Golf bringt ein bisschen mehr ein. Dafür ist die Wurst ehrlicher.

Gleich verzehren kann man sie im Tachometer, einem von 13 Restaurants auf dem Gelände, das berühmteste ist Sven Elverfelds Drei-Sterne-Restaurant „Aqua“ im Ritz Carlton. Während man seine Wurst verspeist (und man muss sagen, sie schmeckt), sieht man zu, wie eine Etage drunter eine Familie ihr neues Auto übernimmt und sich feierlich daneben fotografieren lässt. Das Bild hat etwas Rührendes, Erinnerung an eine ferne Zeit, als es noch keine Lügen, keine Skandale, keine Krisen gab – oder noch niemand von ihnen wusste. In der Autostadt herrscht weiter heile Welt, alles picobello. Man kann zugucken, wie die Wagen, die in zwei gläsernen Türmen gestapelt warten, von einem robotergesteuerten Aufzug rausgeholt werden.

Was man hier, mehr noch als sonst in der Stadt, erleben kann: Mit Autos lässt sich verdammt viel Geld verdienen.