Herr Kéré, Sie durften den diesjährigen Pavillon der Londoner Serpentine Gallery gestalten, der nun eröffnet. Sie folgen damit auf Architektur-Stars wie Zaha Hadid, Daniel Libeskind oder Rem Koolhaas. Ihr Entwurf ist von einem Baum inspiriert – warum?

In meiner Heimat Burkina Faso treffen sich die Menschen unter Bäumen. Sie sind der Aufenthaltsort schlechthin. Der Ort, wo die Großeltern mit den Enkeln reden – also auch ein Kindergarten. Der Ort, wo man sich mit Themen auseinandersetzt – also auch eine Schule. Oder ein Theater. Sogar ein Gesundheitszentrum, wenn eine Impfkampagne stattfindet.

Solch einen Baum gibt es auch in Ihrem Heimatdorf Gando?

Mehrere. Unmittelbar neben dem Gehöft meiner Eltern zum Beispiel einen Niembaum und einen Baobab. Erst später habe ich begriffen, dass dieser Treffpunkt der Ursprung von Architektur ist.

Ihr Pavillon hat die Form eines Ufos und ein Dach aus filigranen Stäben.

Das Dach, das so ähnlich aussieht wie ein Riesenregenschirm, ist gewissermaßen die Baumkrone. Es stützt sich nur auf diesen Fuß in der Mitte …

… der einem Baumstamm gleicht.

Die Konstruktion ist leicht und ermöglicht doch diese große Spannweite.

Sie leben seit 1985 in Berlin. Gefallen Ihnen die Bäume hier?

Das Erste, was mir in Deutschland aufgefallen ist, waren die – im Vergleich zu Ouagadougou – wunderbar geordneten, gekehrten, fast geleckten Straßen. Und dann die vielen schönen gepflegten Bäume! Vielleicht sind Sie zu verwöhnt und sehen das gar nicht mehr. Mir fällt es bis heute auf: Wie die Setzlinge am Straßenrand gerichtet werden, mit Seilen gespannt an drei Pfählen, damit sie wachsen können. Ich dachte, die haben ja alles hier, Wahnsinn! Das müsste es bei mir zu Hause geben, wo es so heiß wird, dass Sie immer nur den nächsten Schatten anpeilen.

Schon als Tischler-Azubi arbeiteten Sie mit Holz.

Als Kind habe ich fasziniert zugeschaut, wie Holz geschnitten wurde. Nach der Schule war klar für mich, dass ich nicht Polizist oder Lehrer werden will, wie so viele, sondern ...

