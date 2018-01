Gegrilltes

Abends am Strand rauscht das Meer, und die Moskitos verabschieden sich langsam in die Nachtruhe. Der Sonnenuntergang ist lange vorüber, nun werden überall kleine Holzkohlegrills auf die Straße gerollt. Wo mittags noch Autos parkten, stehen jetzt Plastikstühle, in den Kühlschränken auf dem Gehsteig stapeln sich Bierflaschen. Sie tragen Namen wie „Serengeti“, „Safari“ oder „Kilimanjaro“. „Du willst hoch hinaus, oder?“, ist die Standardfrage, wenn man Letzteres verlangt.

Juliet Mlingwa Shaw kann mit Bier nichts anfangen. Die 42-Jährige bestellt Wein. Der werde hier kaum getrunken, beklagt sie sich. Nach 14 Jahren in London ist die Bankmanagerin in ihre Heimat zurückgekehrt und kennt nicht nur alle Rebsorten, sondern auch so gut wie alle Straßenstände, Restaurants und Bars der Stadt. Auf ihrem Blog „Swahili Coast Foodie“ gibt Shaw Tipps zum Ausgehen. Häufig führt der Weg zu einem der Straßenstände in der Zanaki Street, wie „Mamboz Corner Barbecue“.

Aus riesigen Plastikeimern werden die marinierten Hähnchenteile auf den dampfenden Grillrost geschmissen. Chicken Tikka, Chicken Sekela, die Herkunft der Köche ist leicht zu erraten. Unter britischer Kolonialherrschaft kamen Zehntausende Inder in die Stadt. Afrikaner, Inder, europäische Expats – alle leben nun in Dar friedlich zusammen. Zum Hähnchen werden Pommes serviert. Nicht bloß gesalzen, sondern in feurig scharfer Chilisauce gewendet. Sie gibt es an jeder Straßenecke. „Eine Art Nationalgericht“, sagt Shaw. Sogar in das morgendliche Omelett werden Pommes eingerührt.

Geschaukel

Vor einer Überfahrt auf die kleine Insel Mbudya empfiehlt sich ein weniger fettiges Frühstück. In 20 Minuten tuckert ein Blechboot mit Platz für etwa 15 Personen rüber auf das vorgelagerte Eiland. Ein paar Schwimmwesten werden von zwei Männern mit freiem Oberkörper an Bord geworfen, die hohen Wellen schütteln die Mägen kräftig durch. Am Ableger gibt es noch eine Ernüchterung: Wahrscheinlich wird der Müll aus der Stadt einfach ins Meer gekippt. Die Strömung treibt tonnenweise Abfall ans Ufer, wo er einen Barfußspaziergang unmöglich macht.

Ganz anders auf Mbudya. Schon von Weitem funkelt der weiße Strand in der Sonne, in türkisfarbenem Wasser gleitet das Boot entlang der Küste. Zur Mittagszeit ist die unbewohnte Insel noch spärlich besucht, erst gegen Abend kommen die Städter zum Picknick. Spaziergänge, Sonnen im feinen Sand, eine Auszeit, so nah an der hektischen Stadt.

Geschichte

In Bagamoyo, einem zwei Stunden von Dar entfernten Städtchen, geht es ähnlich entspannt zu wie auf Mbudya. Nur dass man sich noch um Jahrzehnte zurückversetzt fühlt. Früher befand sich in der Stadt das Hauptquartier des deutschen Kolonialgebiets in Ostafrika – wenn auch nur für drei Jahre, von 1888 bis 1891. Heute sind es ein altes Offiziersgebäude, das Fort und ein Friedhof, auf dem ein Dutzend deutscher Auswanderer begraben liegt, die an diese Zeit erinnern.

Arbeit. In der größten Stadt des Landes schnitzt ein Künstler einen Affen am Straßenrand. Foto: Joshua Kocher

Von den Steinhäusern blättert der Putz, die handgeschnitzten Holztüren splittern in der Hitze, der Ruf des Muezzins hallt durch die Gassen. Über die wenig imperiale, aber gepflasterte Kaiserstraße führt der Weg am einzigen Hotel vorbei zum Strand. Von dort zieht Rauch auf. Unter klapprigen Dächern haben die Frauen der Fischer in Kuhlen Feuer entfacht und brutzeln darin den Fang des Tages.

Auf dem Weg zurück nach Dar ist ein großer Teil der Strecke bereits geschafft, als sich der Verkehr verlangsamt. Bis alles steht. Ein Auffahrunfall. Sonnenuntergang im Auto, nichts Neues.