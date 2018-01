Hinkommen

Turkish Airlines fliegt in 14 Stunden von Tegel mit Zwischenstopp in Istanbul nach Daressalam. Plätze in der Economy gibt es ab 485 Euro. Rund 100 Euro teurer, dafür etwas schneller, geht es mit der Swiss über Zürich.

Rumkommen

Der Flughafen befindet sich eine halbstündige Taxifahrt vom Zentrum entfernt (30 000 Schilling, etwa zwei Euro). Noch günstiger, allerdings auch rustikaler sind „Daladalas“, Busse mit rund 30 Sitzplätzen (10 000 Schilling). Bezahlt wird pro Fahrt. Wendiger ist man mit den „Bajajs“, den tansanischen Tuk-Tuks unterwegs, die sich durch den Stau schlängeln.

Unterkommen

Das Best Western Hotel Coral Beach liegt auf der Halbinsel Masaki direkt am Strand und kostet ab 100 Euro die Nacht im Doppelzimmer. Zum Frühstücksbuffet gibt es gratis Pool- und Meerblick dazu.

Afrika! Afrika!

Ein Stück Tansania kann man im deutschen Winter in der Zirkusshow „Afrika! Afrika!“ erleben, die ursprünglich 2005 vom österreichischen Aktionskünstler André Heller erdacht wurde. Talent-Scout Winston Ruddle hat in Daressalam eine der wichtigsten Zirkusschulen für die Show gegründet. Mehrere Jugendliche aus der Stadt haben dadurch schon den Sprung auf die Bühnen Europas geschafft. Auf den Märkten von Dar kaufen die Macher Stoffe für die Tänzer ein.

Nach dem großen Erfolg im vergangenen Jahrzehnt (über vier Millionen Zuschauer) kehrt die Show nun nach Deutschland zurück – mit einem Ensemble von mehr als 50 Tänzern. Regie führt Georges Momboye, langjähriger Vertrauter von Heller.

In Berlin ist die Mischung aus Tanz, Akrobatik, Livemusik und Videokunst vom 23. bis 28. Januar im Theater am Potsdamer Platz zu sehen. Tickets gibt es ab 29,90 Euro zu kaufen unter afrikaafrika.de.

