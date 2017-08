Die Holländer müssen verrückt sein

Just an diesem Wochenende war ich als Erasmus-Student nach Amsterdam gezogen. In meinem Wohnheim war ich der Erste, die anderen kamen erst später nach. Das Internet existierte für mich damals noch nicht, die Tage in der neuen Stadt mit Fernsehen zu verschwenden wäre mir nicht in den Sinn gekommen. Allein stromerte ich durch Amsterdam. An einer Ecke sah ich zwei Jungs, die „Di is dead“ riefen. „Die Leute sind hier genauso verrückt wie in Berlin“, dachte ich. Erst Montagmittag schaute ich im Supermarkt zufällig auf die Titelseiten der holländischen Zeitungen. So verrückt waren die Jungs gar nicht gewesen. Im Wohnheim guckten wir uns eine Woche später gemeinsam die Übertragung der Todesfeier an, das erste richtige Kollektivevent von Erasmus-Studenten. Für mich hat sich Dianas Tod für immer mit den Initiationsriten eines neuen Lebensabschnitts vermischt.

Prosecco zum Frühstück

Nach den beiden Wettbewerbsfilmen am Morgen trafen wir Filmkritiker uns am Tramezzini-Büdchen gegenüber dem Vaporetto-Anleger. Man braucht das ja bei einem Filmfest wie der Mostra auf dem Lido von Venedig: Nach so vielen Bildern auf nüchternen Magen – in der Früh reichte die Zeit höchstens für einen Espresso – schnell was zwischen die Zähne, dazu erste Einschätzungen zur Bilderausbeute vom Vormittag. Aber an diesem Tag stritten wir uns nicht um Schauwert, Schauspielerleistung oder die Frage, ob noch genug von den leckeren Tramezzini mit Granseola da wären. An diesem Tag hieß es nur: Habt ihr schon gehört, Lady Di …? Die beste Geschichte wusste der Kollege aus Köln zu berichten, der von seinem Radiosender lange vor dem ersten Espresso aus dem Tiefschlaf geklingelt worden war. Wie denn die Stars und Regisseure auf dem Festival auf die Nachricht reagieren, wollte der Moderator wissen. Der Kollege rieb sich die Augen, erfuhr auf diese Weise, dass Lady Di tot ist – und er selber live auf Sendung. Natürlich hat er das Gewünschte wortgewandt zum Besten gegeben, man ist ja Profi. Dienst ist Dienst, Lady ist Lady: darauf eine Runde Prosecco. Das Tramezzini-Büdchen steht auch schon lange nicht mehr.

Ich träumte einst von Lady Di

Ich ging noch zur Schule, zwölfte Klasse. Weiß der Henker, warum an diesem Sonntag trotzdem frühmorgens mein Radiowecker ansprang. Zu faul, ihn auszuschalten, ließ ich ihn dudeln, schlief weiter. Irgendwann stand ich auf, duschte, ging runter in die Küche. Die anderen saßen noch beim Frühstück. „Ihr glaubt nicht, was ich Beklopptes geträumt habe“, sagte ich – in der Gewissheit, eine besonders skurrile Anekdote zu erzählen. „Ich hab geträumt, Lady Di sei tot!“ Die Erheiterung hielt sich in Grenzen.

Rise up

Es war der denkwürdige Höhepunkt einer Englandreise, die ausgerechnet mit der Beerdigung endete. Die Fähre sollte von Harwich nach Hoek van Holland gehen. Das Schiff randvoll mit britischen Soldaten, die in ein Manöver nach Belgien transportiert werden sollten. Sie verstopften mit ihren riesigen Rucksäcken alle Gänge, lagen dort in extrem lässiger Haltung kreuz und quer. Praktisch mit dem Auslaufen tönte Elton Johns „Candle in the Wind“ über die Flure, wahrscheinlich eine Übertragung vom Abschiedsgottesdienst aus der Westminster Abbey. Der Gottesdienst ging mit einer Trauerminute zu Ende, die Übertragung wurde unterbrochen, und aus den Lautsprechern kam ein Befehl. Wenn ich mich richtig erinnere, lautete er: „All military men have to rise up“. Alle Soldaten, die sich eben noch so cool gegeben hatten, unwillig Platz zu machen, wenn man an ihnen vorbeimusste, standen plötzlich stramm. Ich bin nicht so fürs Militärische, aber es war ein beeindruckendes Bild.

