Welche Uhr trägt Angela Merkel? Wieviel ist die Uhrensammlung von Vladimir Putin wert? Und warum hatte Fidel Castro eigentlich gleich zwei Rolex am Handgelenk? Hier zeigen wir, wie diese Zeitzeugen ticken.

Uhren umgestellt?

In der Nacht auf Sonntag sind die Uhren wieder um eine Stunde auf die Sommerzeit vorgestellt worden. Geregelt wird die jährliche Zeitumstellung in Paragraf 5 des „Einheiten- und Zeitgesetzes“. Dort heißt es, dass das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie „zur besseren Ausnutzung der Tageshelligkeit und zur Angleichung der Zeitzählung an diejenige benachbarter Staaten“ für einen Zeitraum zwischen dem 1. März und dem 31. Oktober die mitteleuropäische Sommerzeit einführen kann.

Über den Sinn der Regelung, die in den 1970ern zum Energiesparen eingeführt wurde, sowie mögliche gesundheitliche Folgen streiten Experten bis heute. Unsere Kollege Bernd Matthies allerdings schreibt hier eine sehr einleuchtende Erklärung, warum das jedes Jahr passiert.

