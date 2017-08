Heute wird das Rathaus im Palazzo Farsetti auch „Ca’ Farsetti Real Estate“ genannt. Nichts macht schneller reich als der Federstrich eines venezianischen Bürgermeisters. Kaum hat er seine Unterschrift unter die veränderten Nutzungsbestimmungen eines Gebäudes gesetzt, schon explodiert der Gewinn. So geschehen bei dem damaligen Bürgermeister Giorgio Orsoni und dem Fontego dei Tedeschi neben der Rialtobrücke. Dank seiner Unterschrift konnte die einstige deutsche Handelsniederlassung und spätere venezianische Hauptpost für 53 Millionen Euro an die Benetton-Gruppe verkauft werden – die das Renaissancegebäude in ein Einkaufszentrum verwandelt und an den französischen Luxuskonzern LVMH des Multimilliardärs Bernard Arnault verpachtet hat. Ein Schnäppchen: Der Marktwert wurde auf 124 Millionen Euro geschätzt.

Ginge es nach dem Willen der in Venedig herrschenden politischen Klasse, könnten die Venezianer gar nicht schnell genug aussterben. Dann würde sich endlich niemand mehr über den touristischen Fundamentalismus beschweren, dann würde klaglos hingenommen, wenn auch der letzte Gemüsehändler das Feld für Luxusboutiquen räumt, wenn fußballfeldgroße Werbeplakate vor Renaissancefassaden gehängt, die Paläste und die Inseln der Lagune verhökert werden und die Luft vom Feinstaub und den hochgiftigen Benzopyrenen der Kreuzfahrtschiffe verpestet wird.

Ohne die letzten Venezianer gäbe es nicht die renitenten Facebook-Gruppen und Bürgerinitiativen, die dagegen kämpfen, dass Uferbefestigungen zerstört und die Gassen verstopft werden, weil Monsterschiffe, Billigfluglinien, Reisebusse und Adria-Ausflugsboote Millionen Besucher in die Stadt spülen. Millionen, die zwei, drei Stunden lang mit Kopfhörern wie betäubt hinter einem Führer herlaufen, der sie vom Markusplatz zur Rialtobrücke dirigiert.

Die Mose-Hochwasserschleuse ist ein Monument der Bestechlichkeit

Ohne die letzten Venezianer könnte die Mafia endlich ungestört in Venedig ihr Geld waschen, wo sie nicht nur mit Immobilien handelt, sondern auch die legendären Strände der Hotels „Excelsior“ und „Des Bains“ gepachtet hat – und der Staatsanwaltschaft zufolge zu ihren Vertrauten die Spitzen der venezianischen Gesellschaft zählt: einen ehemaligen Bürgermeister und venezianische Beamte wie den stellvertretenden Hafenmeister.

Ohne die renitenten letzten Venezianer wüsste niemand, dass der italienische Kulturschutzbund Italia Nostra seit Jahren verlangt, den Touristenfluss online zu steuern, mit Voranmeldungen für Gruppen, und ebenso beharrlich wie vergeblich Steuererleichterungen für Wohnungsbesitzer fordert, die an Venezianer vermieten.

Ohne die letzten Venezianer hielte man die 7,6 Milliarden teure Mose-Hochwasserschleuse für eine technologische Errungenschaft und nicht für ein Monument der Bestechlichkeit, das an den gewaltigen, parteiübergreifenden Korruptionsskandal erinnert, in dessen Folge der Bürgermeister 2014 zusammen mit 34 Spießgesellen festgenommen wurde, darunter Exminister, Staatssekretäre, hohe Verwaltungsbeamte, Finanzgeneräle, eine Europaparlamentarierin und der ehemalige Ministerpräsident des Veneto.