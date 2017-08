Schmiergelder von über einer Milliarde Euro sind laut Anklage für ein pharaonisches Projekt geflossen, das vermutlich nie in Betrieb genommen wird. Für Venedig kein Verlust, weil die Schleuse lediglich Hochwasser ab 110 Zentimetern verhindern soll, alle anderen Hochwasser aber weiter ungehindert in die Stadt fließen würden.

Ohne die letzten Venezianer wüsste auch niemand, dass die korrupte Kaste aus Politikern, Funktionären und Unternehmern die milliardenschwere Hochwasserschleuse über Jahrzehnte verbissen gegen billigere und umweltschonendere Alternativen verteidigt hat. Man hätte einfach nur die seit den 1950er Jahren angelegten Kanäle wieder auffüllen müssen – ausgebaggert für Erdöltanker und auch für Kreuzfahrtschiffe –, schon wäre eine wesentliche Ursache des Hochwassers beseitigt.

Durch die Schleuse soll nicht Venedig vom Hochwasser geschützt werden, sondern der Hafen und damit die Kreuzfahrtindustrie, deren Liegegebühren nach Rom fließen. Um dieses Milliardengeschäft zu sichern, soll nun ein neuer Kanal gebaggert werden, damit die Kreuzfahrtschiffe von hinten in die Stadt gelangen können, ohne dass jeder Passant ein Foto von dieser Ungeheuerlichkeit online stellen kann.

In die Stadt kommt man nur, um abzustimmen

Man könnte sich jetzt fragen: Warum wählen die Venezianer dann eine politische Klasse, die ihre Interessen gar nicht vertritt? Tatsache ist, dass das Schicksal Venedigs seit Jahrzehnten keineswegs von den Venezianern bestimmt wird, sondern vom Festland, wo die Mehrheit der Wähler lebt: Den 56 000 Venezianern stehen 180 000 Bewohner des Festlands gegenüber, von Mestre bis Chirignago-Zelarino, die ihr Geld in und an Venedig verdienen. Selbst die Gondolieri leben schon lange nicht mehr in Castello, sondern in Mogliano Veneto. Auch alle Stadträte und Bürgermeister Luigi Brugnaro wohnen auf dem Festland.

Nach Venedig kommt man nur, um abzustimmen. Und deshalb werden die letzten Venezianer wieder einmal den Versuch machen, über ihr Schicksal selbst zu entscheiden und mit einer Volksabstimmung zu erzwingen, die Zwangsehe Venedigs mit dem Festland aufzulösen. Stimmberechtigt sind die Bewohner Venedigs und des Festlands, bereits vier Mal wurden die Trennungsbefürworter überstimmt. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt.

Das Magazin „Merian – Venedig“ ist im Zeitschriften- und Buchhandel erhältlich ist. Cover: promo

Der Text stammt aus dem Magazin „Merian – Venedig“, das im Zeitschriften- und Buchhandel erhältlich ist. Petra Reski hat gerade ihren neuen Krimi veröffentlicht: „Bei aller Liebe“ (Hoffmann und Campe).