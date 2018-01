FOULSPIEL

Begegnung mit Ultras

Roman ist ein bleicher Schlacks von 32 Jahren, der ein selbst für seinen drahtigen Körper viel zu enges T-Shirt trägt, auf dem „Der Pate“ aus dem Gangsterfilm zu sehen ist. Sein Freund Pavel, der Eventmanager, kurz geschorenes Haar und breit wie drei Romans. Beide mögen Spartak Moskau. Also: sehr. Böse Zungen könnten auf den Gedanken kommen, sie Hooligans zu nennen. Und irgendwie sind sie ja auch herzensgut, klingen wie Frischverliebte, wenn sie über den Sport, ihren Verein reden. Darüber, dass Spartak gerade Meister geworden ist, dass Fußball leider noch immer keinen hohen Stellenwert im Land habe. Er steht gerade mal auf Platz vier der beliebtesten Sportarten, Eishockey führt die Liste mit weitem Abstand an.

Trotzdem schwärmen Pavel und Roman davon, dass sie zur WM alle Spiele im Stadion sehen und dafür ihren gesamten Urlaub und so viel Geld wie möglich sparen wollen. „Wir hatten noch nie so ein großes Ereignis im Land“, schwärmen sie im Chor. Blöde Sache nur, das mit den Sitzplätzen. Im Stehen könne man viel besser Stimmung machen. Nett aber von der Fifa, mit Budweiser eine Brauerei als Hauptsponsor mitzubringen. Sonst herrscht in russischen Stadien striktes Alkoholverbot, zur WM ist das gekippt. Pawel und Roman sagen, sogar die Fans der verhassten Vereine Spartak und ZSK hätten sich bereits für den Confed Cup zusammengetan, um ihren Verein, Russland, anzufeuern. Sind dann die Engländer wieder der Feind? So wie zur EM 2016, als russische und britische Hooligans sich gegenseitig und alles um sie herum kurz und klein schlugen?

Das seien ja Einzelfälle gewesen, und außerdem hätten die Engländer angefangen, die Lügenpresse BBC würde das ständig verdreht darstellen. Aber zur WM im eigenen Land, verspricht Roman, werde nichts passieren. „Der große Vater Staat schaut auf uns.“ Russland weiß um die Brisanz des Themas. Wer bei der EM 2016 auffällig wurde, hat diesmal Stadionverbot. 380 Namen sollen auf der schwarzen Liste stehen. Zur WM würden vermutlich sogar Spezialeinheiten eingesetzt. Und mit denen will sich nicht einmal Pavel, der dreifache Roman, anlegen.

VERLÄNGERUNG

Durch die Nacht in Moskau

Es gibt zwei Varianten, zur „Bar Disko 90“ zu gelangen. Entweder jemand hat sie empfohlen, oder man stolpert versehentlich vorbei und bleibt bei jenen stehen, die gerade vor der Tür eine Zigarette rauchen, und denen, die mit dem Türsteher vergeblich diskutieren, weil sie keinen Ausweis dabeihaben. Es ist gleichermaßen unerklärlich und ein großes Glück, dass dieser Laden in keinem Reiseführer auftaucht, wohl auch, weil das Moskauer Nachtleben an Konkurrenz stark ist. Hier kann man wunderbar einen Blick werfen in die jüngere russische Seele. Die Küche reicht von ganz tief im Westen (Burger) bis weit nach Fernost (Sushi), was misstrauisch machen sollte. In der Theorie müssen Gäste vorher einen Tisch reservieren. Da sitzen aber nur wenige, trinken Cocktails und lassen den Blick von den Fernsehern an der Wand zur Tanzfläche und zurück schweifen.

Einheimische schauen eher zur Tanzfläche, Touristen starren auf die surreale Bildergalerie auf den Monitoren, die willkürlich Bilder aus 90er-Serien, von Spielzeug und Superhelden zeigen. Sowjetischer Game Boy trifft Alf trifft russischen Zeichentrick. Selbst wenn man keine Ahnung hat, wer die russischen Posterboys eigentlich sind, erahnt man, die Jugend der 90er war sich in West und Ost ähnlich. Das hört man hier auch, während man denkt: Hey, da dröhnt Whigfield aus den Boxen, um schnell festzustellen, dass die Dame Russisch singt. Und drei Songs später läuft Rednex. Das Highlight hier ist das Publikum. Männer in Trainingshosen flirten mit Frauen, die aussehen wie Prinzessinnen. Jungs in Anzügen klemmen sich iPads unter den Arm, während sie mit Frauen tanzen, auf deren T-Shirts „Sweetie“ steht, das Mädchen in knappem Kleid knutscht am Durchgang zum Klo mit dem bierbäuchigen Punk. „Tui gawarisch pa russkij?“ – Nein, kein Russisch, falls das die Frage war. Macht nix, den Wodka trinken wir jetzt trotzdem am Tresen, gibt der Mann zu verstehen. Und den nächsten auch. Zusammen mit all seinen Freundinnen und schon bald dem halben Club. Wer während der WM die ausgelassene Stimmung vermissen sollte: Hier ist sie.