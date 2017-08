Als die Sonne am Mittag ihren Zenit erreicht, stoppt der Wandertross an einem Fluss und badet im kristallklaren Wasser. Die Sonne brennt, der Himmel ist blau. Doch nur kurz darauf beginnt es, wie aus Kübeln zu schütten. Völlig durchnässt erreichen die Wanderer einige Stunden später den Zwischenstopp für die Nacht. Er heißt Camp Paraiso, liegt im Tal des rauschenden Rio Buritaca, dem Hauptfluss der Region. Doch mit paradiesischer Ruhe ist nicht viel. Das Camp ist rappelvoll, eine Schulklasse aus einem Gymnasium in Bogotá hat es in Beschlag genommen. Einer ihrer Begleiter erzählt, dass die Kids lernen sollten, ohne Internet klarzukommen.

Am nächsten Morgen heißt es erneut früh raus. Ciudad Perdida liegt nur noch wenige Kilometer entfernt, und alle wollen als Erste oben sein. Wieder heißt es durch den Rio Buritaca waten, bis die legendäre Treppe zur Verlorenen Stadt schließlich auftaucht. Sie besteht aus Steinplatten, ist schmal und rutschig. 1200 Stufen geht es nun vorsichtig hinauf. Wieder ein Militärposten, dann ist sie da: die Lost City.

Schamane Mamo Romualdo bewacht die heilige Stätte

Viel ist jedoch nicht mehr übrig von der Verlorenen Stadt. Runde und ovale Mauerreste ziehen sich in Terrassen den Berg hinauf. Man braucht etwas Fantasie, um sich den Alltag der 8000 Menschen vorzustellen, die hier gelebt haben sollen. Es ist die Atmosphäre, das Mysterium, von denen der größte Reiz ausgeht. Warum die Tayrona ihre Hauptstadt wohl an diesem abgelegenen, schwer zugänglichen Ort errichteten? Hier auf 1200 Metern wähnten sie sich näher bei ihren Göttern. Die runden Strukturen der Gebäude symbolisierten die Gestirne. Die Steine, aus denen die Tayrona ihre Häuser bauten, sprengten sie hier oben von Felsen ab, die sie erhitzten und mit kaltem Wasser übergossen.

Vom höchsten Punkt der Anlage aus kann man auf die Mauerreste hinunterblicken. Ein alter Kogi nähert sich. Er sagt, er sei der Schamane Mamo Romualdo, einer der höchsten Würdenträger der Kogi, Bewacher der heiligen Stätte.

Romualdo ist zu so etwas wie dem Maskottchen der Verlorenen Stadt geworden. Die Touristengruppen, die bald eintreffen, fotografieren ihn ausgiebig, stellen ihn hier- und dorthin. Eine seiner Frauen (Schamanen sind Polygamisten) verteilt Armbänder, die Glück bringen sollen. Immer auch in der Hoffnung auf ein paar Pesos.

Es dauert nicht lange, dann greift der Schamane in seinen Umhängebeutel und holt einen Poporo heraus.

