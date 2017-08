Nach einem längeren Anstieg führt der Weg vorbei an einem Holzverschlag, in dem ein fröhlicher Bauer isotonische Getränke sowie Kokablätter aus eigenem Anbau anpreist.

Eine Handvoll in die Backe geschoben, schon marschiert man fidel drauflos und erfreut sich an der Landschaft. Schluchten tun sich auf, aus denen gewaltiges Flussrauschen aufsteigt, die Berghänge ziehen sich immer steiler in den Himmel, intensiver wird auch das Schreien, Warnen und Singen der Vögel, das Klopfen der Spechte und das Schnarren der Zikaden – und in vielen Momenten: die plötzliche Stille. Hier ist man dann wirklich mal weg, keine Straßen, kein Strom, kein Internet. Viele stellen fest, dass die Abwesenheit von W-Lan zu den schönsten Erfahrungen der Wanderreise gehört.

Die Sierra Nevada ist seit 1964 kolumbianischer Nationalpark und gilt heute als eins der weltweit wichtigsten Schutzgebiete für bedrohte Tierarten, etwa den Jaguar oder den Kondor. Von beiden sieht man momentan nichts. Ist im Falle des Jaguars aber vielleicht auch besser so.

Der Kogi-Koch hat gute Arbeit geleistet

Pünktlich mit dem Sonnenuntergang erreicht die Gruppe Etappenziel Nummer eins. Camp Alfredo besteht aus drei Dutzend robusten Doppelstockbetten sowie Hängematten unter einem Wellblechdach. Die Betten sind mit Gummimatratzen und Moskitonetzen ausgestattet. In einem Betonbau gibt es ein paar rudimentäre Duschen. Nicht wenige Wanderer ziehen jedoch den nahe gelegenen Bach zum Baden vor. Einen der Führer versetzt das in Aufregung. Nach Einbruch der Dunkelheit solle man im Camp bleiben, warnt er, es sei die Stunde der Schlangen.

Die Kogi, die inzwischen auch über moderne Unterhaltungselektronik verfügen, hüten den Urwald, der ihnen als Herz von Mutter Erde... Foto: Philipp Lichterbeck

Es kommen noch zwei weitere Wandergruppen im Camp an, und so sitzen Holländer, Schweizer, Amerikaner, Franzosen, Italiener, Argentinier und Kolumbianer an einer langen Holztafel, schaufeln Rindfleisch, Reis und Yucca in sich hinein. Der Kogi-Koch hat gute Arbeit geleistet.

Transportiert wird die Verpflegung von scheinbar unzerstörbaren Mulis, die mit riesigen Säcken die Pfade entlanggetrieben werden. Nach dem Essen fällt die kleine UN-Versammlung geschlossen in die Kojen, begleitet vom Quaken mehrerer Legionen Frösche.

Um 5:30 Uhr heißt es: Aufgestanden! Der Wald erwacht mit einem Sinfoniekonzert aus Vogelgesängen. Es gibt Frühstück: Eier, Bananen und dünner Kaffee.

Eine 14 Kilometer lange Etappe steht nun an, die eigentliche Herausforderung der ganzen Unternehmung.

Nur Männer dürfen Schuhe tragen, Frauen laufen barfuß

Unterwegs trifft man immer wieder auf Einheimische. Ein paar Kogi-Frauen sitzen im Freien, erwidern die Grüße der Wanderer aber nicht. Die Indios sind gespalten, was den Umgang mit Touristen angeht. Einige Gruppen lehnen den Kontakt mit der Außenwelt ab und haben sich in die Berge zurückgezogen. Andere haben einen Kompromiss gefunden und kooperieren mit den Tourveranstaltern.

Beeindruckend ist, wie auch die offeneren Indios an ihrer Kosmologie und Spiritualität festhalten. Die Kogi betrachten sich als Hüter von Mutter Erde, deren Herz, die Sierra Nevada, sie beschützen müssen. Ohne ihr Herz stirbt die Welt, sagen sie.

Viele Tradtionen der Kogi wirken archaisch. Nur Männern ist es gestattet, Schuhe zu tragen, Frauen und Kinder laufen barfuß. Und während die Frauen Holz sammeln oder auf dem Feld arbeiten, sieht man die Kogi-Männer allzu oft an ihren Poporos herumspachteln, was den Frauen untersagt ist. Auch Kokablätter kauen dürfen nur die Herren der Schöpfung. Mädchen werden hingegen mit der ersten Periode vermählt, und von da an heißt es: Kinder kriegen.

Diese warten an einigen Stellen des Weges und betteln um Süßigkeiten. An einem Rastpunkt starrt eine Gruppe von Kogi wie hypnotisiert auf einen Fernseher, der per Generator betrieben wird.