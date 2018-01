Die alltagspraktische Relevanz solcher Einsichten geht zugegebenermaßen gegen null. Und Küstenmacher dachte wohl damals schon das Gleiche wie heute: Herumliegende Sachen deuten „auf nicht getroffene Entscheidungen“. Hätten wir so einen früher eigentlich mitspielen lassen?

Er wohnt in Gröbenzell bei München; und wer „Simplify your life“ gelesen hat, weiß auch, wo er arbeitet: „Chefs von Großunternehmen wählen für ihr Büro meist das oberste Stockwerk des höchsten Firmengebäudes – so wie bei Tieren das ranghöchste den höchsten Platz auf einem Baum oder Felsen innehat.“ Demokratie ist, wenn alle das Recht haben, oben zu sitzen. Darum bauen die meisten ihre Dachgeschosse aus, und genau dahin gehört Küstenmacher zufolge der Arbeitsplatz zu Hause. Es ist der gottnächste Punkt, der die Illusion des Überblicks gewährt. Jedem seine private Firmenzentrale!

Was dem Autor zufolge keinesfalls auf einen Dachboden gehört, sind Souvenirs, abgetragene Kleider und sonstige Dinge von gestern. Werner Tiki Küstenmacher ist überhaupt ein großer Feind der Vergangenheit in menschlichen Wohnungen. Er nennt die Dinge von gestern „Gerümpel“. Und über dessen Eigentümer weiß er: „Am meisten Geld kostet Gerümpel aber dadurch, dass Sammlernaturen beruflich häufig in schlecht bezahlten Positionen stecken bleiben.“ Man könnte dagegenhalten: Nur wer eine Vergangenheit hat, hat auch eine Zukunft.

Küstenmacher fehlt natürlich die Erfahrung der Wende im Osten. 1990 entsorgten die Ex-DDR-Bürger ihr Leben. Simplify your life! Sie hatten noch kein Buch von Werner Tiki Küstenmacher gelesen, aber ganze Biografien standen plötzlich neben der Mülltonne.

Der Mensch ist der Schnittpunkt zwischen Markt und Müll

Werner Tiki Küstenmacher sagt, man darf, man muss auch Bücher wegschmeißen. Das ist gewissermaßen die Gegenposition zu Heinrich Heine: „Wo man Bücher verbrennt, verbrennt man am Ende auch Menschen.“ Moment mal. Ist Verbrennen nicht etwas anderes, etwas ganz anderes als Wegschmeißen? Die weltanschaulichen Fundamentalisten würden jetzt sagen, Menschen werden in unseren Gesellschaften massenhaft weggeschmissen, aber sie werden nicht mehr verbrannt. Das ist vielleicht die kürzeste Formel für den zivilisatorischen Fortschritt.

In modernen Gesellschaften ist der Mensch der notwendige Schnittpunkt zwischen Markt und Müll: der Konsument. Wer aber nicht einmal diese Position mehr einnehmen kann, ist draußen. Und sage niemand, ein Konsument sei nicht produktiv. Die produktive Seite eines jeden Konsumenten ist, dass er Müll hervorbringt. Und um dessen mentale Entsorgung wiederum kümmert sich Küstenmacher. Schon klar, so denken Menschen, die zu komplizierte Fragen stellen, weshalb sie nie den Sinn des Lebens finden werden. Einfache Frage also: „Herr Küstenmacher, wären Sie gekränkt, wenn Sie ,Simplify your life‘ in einer Mülltonne entdecken würden?“

„Aber nein“, ruft der Autor mit Emphase, „überhaupt nicht!“ Es klingt vollkommen aufrichtig, fast erleichtert, und er fügt hinzu, irgendwann sei ein Buch schließlich „abinvestiert“. Abinvestiert. Darauf wäre Heine sicher nie gekommen.

Für Werner Tiki Küstenmacher ist das Leben wie eine Geburtstagstorte; in „Simplify your life“ hat er sie gezeichnet. Acht Schichten übereinander, die unterste ist am größten, das ist „Stufe 1: Ihre Sachen“, in der Mitte befinden sich „Stufe 3: Ihre Zeit“ sowie „Stufe 4: Ihre Gesundheit“ und ganz oben, wo die kleine Krone ist: „Stufe 8: Ihre Spiritualität“.