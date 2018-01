Im Prinzip widerspricht die Pyramide nicht den Wertschätzungen der Tradition, ganz unten ist die Materie, ganz oben ist der Geist, nicht das Geld. Das Geld muss sich mit der Stufe zwei begnügen, und doch wünschte man sich, Küstenmacher würde jetzt statt mit einer potenziell den Sinn des Lebens verpassenden Leserin mit Jesus telefonieren und müsste ihm persönlich seine Thesen erläutern: „Geld, das für Dinge ausgegeben wird, die nicht selbst wieder Geld erzeugen, ist tot. Der vitale Kreislauf des Geldes wird damit unterbrochen.“ Oder: „Unglückliche Menschen sorgen instinktiv für ein Minus auf ihrem Konto.“ Außerdem glaubt er, dass Geldprobleme in Wahrheit „Wirklichkeitsprobleme“ sind. Und dass Geld „eine unmittelbare Veräußerlichung innerseelischer Prozesse“ ist, glaubt er auch. Plötzlich versteht man, warum so viele Unternehmen ihn einladen. Er ist ein Denker der reinen Effizienz. Der Autor gehört zu den 100 meistgebuchten Rednern Deutschlands und wurde 2009 in die Hall of Fame der „German Speakers Association“ aufgenommen. Aber was würde Jesus dazu sagen? Der hatte ein massives Wirklichkeitsproblem – das alte Rom gleicht unserer Wirklichkeit auf beunruhigende Weise –, aber kein Geldproblem.

Mir doch egal, antwortet mehrheitlich die Gegenwart; Küstenmacher kann das nicht. Denn ursprünglich ist er Pfarrer. Und eigentlich macht er noch immer dasselbe. Ein Pfarrer redet, vor allem sonntags, und leistet Lebenshilfe. Der Küsten-Macher redet vor allem wochentags und leistet Lebenshilfe. Nur dass die seine nicht mehr aus nur einem Satz besteht: Jesus ist der Christus.

Die ultimative Ordnung herrscht im Sarg

Seine Eltern, sagt der bei der Arbeit Gestörte, waren eher Gewohnheitschristen. Er aber fand im Glauben den Rückhalt seines Lebens, zuerst in der evangelischen Jugend, bald auch im CVJM, dem Christlichen Verein Junger Männer. Für den CVJM war die evangelische Jugend eine Organisation der Ungläubigen, für die evangelische Jugend war der CVJM der Stoßtrupp des christlichen Fundamentalismus. Ihm gefiel es bei beiden.

Andere an seiner Stelle hätten nun begonnen, die viel zu komplizierten Fragen zu stellen – das lag ohnehin in der Luft, Küstenmacher war in den Sechzigern jung –, doch er machte es anders: „Ich versuchte, eine Bresche zu schlagen.“ Das Simplify-Prinzip war gefunden!

Werner Tiki Küstenmacher ist ein grundsympathischer, kluger Mann. Und er versteht wirklich viel vom Aufräumen. Er hat eine Frau geheiratet, die besaß das gleiche Regalsystem wie er: Lyndia. Seins war unbehandelt, das ihre lackiert. Zu wissen, was man alles wegwerfen darf – notfalls auch einen Stapel mit ungebügelter Wäsche –, gibt ein ganz neues Gefühl von Freiheit. Man muss es nicht einmal gleich machen, aber man weiß, dass man es könnte. Nur als Welterklärer überschreitet Küstenmacher entschieden den Rahmen seiner Hängeregistratur.

Der erfolgreichste Simplifyer ist eh nicht Küstenmacher. Der erfolgreichste Vereinfacher betritt die Bühne ganz zuletzt. Die größte, die ultimative Ordnung herrscht im Sarg. Da liegt nichts mehr rum außer dem Lebensvereinfacher selbst. Zwei Bretter, eins oben, eins unten, Himmel und Erde. Kein Apfelbaum. Kein Paradies.

