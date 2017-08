Ihren Ratschlägen zu folgen haben wir noch nie bereut. Auf Alfies und Victorias Empfehlung hin saßen wir eines Abends zum Beispiel in einem Outdoor-Kino im James Mitchell Park. Es war direkt am Ufer des malerischen Swan River aufgebaut, die Luft wurde abends kühl. Eingepackt in Decken kuschelten wir uns in die Sitzsäcke. Über die Leinwand tobten Eddie Redmayne und seine „Fantastischen Tierwesen“. Über uns flatterten erst johlende Schwärme weißer Kakadus, dann, mit zunehmender Dunkelheit, riesige Fledermäuse.

In Princeton landeten wir dank Anne und James in deren Stammpizzeria. Auf den ersten Blick hatte diese so viel Charme wie eine Mensa: Plastiktischdecken, Cola aus Pappbechern, American Football auf mehreren Fernsehern. Doch die absurd großen Pizzastücke, die auf Etageren vor uns abgestellt wurden, waren göttlich: leicht verbrannte Ränder, dicke Käseschicht, frisches Basilikum. Mir ist dieser Abend nicht nur wegen der Pizza in Erinnerung geblieben.

Es war die familiäre Atmosphäre, die ihn so besonders machte. Wir waren keine Touristen, sondern eines der Paare aus der Nachbarschaft. Für mich als Neu-Haustauscherin ein unerwarteter Moment der Zugehörigkeit. „Touristen mögen keine Touristen“, schrieb der US-Soziologe Dean MacCannell 1976 in seiner Betrachtung des Massentourismus. Klar, ein Sonnenuntergang fotografiert sich einfach besser, wenn nicht 20 andere hochgehaltene Handys im Weg sind. Aber diese Abneigung gegenüber anderen Touristen ist eigentlich ziemlich absurd – andere Menschen nervig zu finden, nur weil sie das Reisen so lieben wie man selbst.

Das alles ist gut fürs Gehirn

Richtig freimachen kann ich mich von dieser Haltung trotzdem nicht. Wenn ich reise, suche ich Formosa: den Ort, der noch nicht auf Trip Advisor bewertet wurde. Beim Haustausch ist dieser meist in Reichweite. Statt bei von Reisebüros organisierten, superauthentischen Begegnungen mit Bergvölkern, Ausfahrten mit Fischern oder Übernachtungen im Karawanenzelt hole ich mir meinen Reisekick beim Straßenfest mit den Nachbarn, Jaguarfahren im Linksverkehr oder Einschlafen in Hello-Kitty-Bettwäsche. Formosa!

Außerdem ist das alles gut fürs Gehirn, wie Lawrence C. Katz, Professor für Neurobiologie an der Duke University, herausgefunden hat: „Es ist ein Märchen, dass die Leistung unseres Gehirns im Alter nachlässt“, erklärte der inzwischen verstorbene Forscher vor einigen Jahren in einem Interview mit der Zeitschrift „Neon“. „Gehirnzellen sterben nur bei extrem alten Menschen ab. Was vielmehr passiert, ist, dass diejenigen Verästelungen und Verzweigungen zwischen den Gehirnzellen, die sogenannten Dendriten, verkümmern, die nicht benutzt werden. Und wenn wir immer nur dieselben Dinge tun, befahren wir sozusagen immer nur dieselben Straßen unseres Gehirns. Die unbefahrenen Straßen verwittern irgendwann, und wir können sie nicht mehr benutzen.“

"Chef, ich arbeite in Rom. Arrivederci!"

Vielleicht stimmt es tatsächlich, dass ich reisend ein besserer Mensch bin. Anwesender. Bewusster (auch wenn das jetzt vielleicht ein wenig esoterisch klingt). Für die persönliche Entwicklung sei es wichtig, „rauszugehen und Dinge zu tun, die ungewohnt und fordernd sind. Dinge, die einen geistig und emotional stark stimulieren“, sagte die Gehirnforscherin Denise Park der Zeitschrift „Psychology Today“. „Solange Sie sich in Ihrer Komfortzone befinden, sind Sie höchstwahrscheinlich außerhalb der Zone, in der Sie etwas dazulernen.“

Park nennt sie die „enhancement zone“, die Verbesserungszone, also den Bereich, in dem das Stresslevel ein klitzekleines bisschen höher ist als sonst – gerade genug, um einen wach und schnell zu machen. Neurologen wie Katz empfehlen, sich die Zähne eine Woche lang mit der ungewohnten Hand zu putzen, um die Routine auszubremsen.

Christoph und ich leben einfach immer mal wieder für ein paar Wochen woanders. Nun hat nicht jeder Arbeitnehmer die Möglichkeit zu sagen: „Chef, ich arbeite die nächsten vier Wochen in Rom. Arrivederci!“ Von dem Effekt kann man aber auch im Urlaub profitieren. Als Haustauscher kommt man um den fremden Alltag gar nicht herum. Er drängt sich einem förmlich auf. Formosa ist überall.