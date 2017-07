Mr. Harrelson, Sie sind nach Ihrem Schauspielstudium in Indiana mit 22 Jahren nach New York gezogen. War das eine aufregende Zeit?

Es war die Hölle! New York ist grausam, wenn man kein Geld hat. Ich schlug mich als Hilfskellner durch und wurde regelmäßig gefeuert, weil ich mich nicht rumkommandieren ließ. Als man mich anschnauzte, ich solle die Kotze von Tisch 14 aufwischen, bellte ich zurück: „Mach’s doch selber!“ Im ersten Jahr hatte ich ungefähr 17 verschiedene Jobs.

Und darunter kein einziger als Schauspieler?

Genau. Ich fand noch nicht einmal einen Agenten, der mir zu einem Vorsprechen hätte verhelfen können. Ich hauste in einer schäbigen WG mit Freunden, die ich ständig anpumpen musste, und meiner damaligen Freundin, einer heißblütigen Italienerin. Ich ließ ordentliche Fotos von mir machen und verschickte sie an zahllose Künstlervermittler, niemand meldete sich bei mir. Endlich, nach wochenlanger Warterei, rief mich eine Agentin an und sagte: „Ich finde Ihr Gesicht interessant. Könnten Sie mal vorbeikommen?“ Ich meinte: „Moment, ich muss kurz meinen Terminkalender … ja, das ließe sich einrichten.“ Ich fragte, warum sie sich denn nicht früher gemeldet hätte. Sie sagte: „Hab’ ich doch! X-Mal habe ich es probiert, aber jedes Mal ging eine junge Frau ans Telefon; sie kläffte bloß, Woody wäre nicht zu sprechen, und knallte den Hörer auf.“ Sie sehen: Meine italienische Freundin war eine eifersüchtige Furie – ausgerechnet sie, die einzige Frau, der ich je treu war!

Sie lachen. Mithilfe der Agentin ging es dann aufwärts?

Nein. Ich versagte bei jedem Vorsprechen, weil ich zu nervös und verkrampft war. Zum Verzweifeln! Schließlich, als ich wegen einer hässlichen Schlägerei nicht nur mal wieder meinen Job, sondern auch noch meinen Lohnscheck in Höhe von 132 US-Dollar verloren hatte, sagte ich: „Okay, ich geb’s auf. Ich hab’ die Schnauze voll von New York, gehe zurück zu Mama nach Ohio und arbeite in Zukunft als Lkw-Fahrer.“ Als ich mir schon für 39,99 Dollar ein Ticket für die Heimfahrt besorgt hatte, meinte meine Agentin, sie hätte noch ein allerletztes Casting für mich: ein neues Broadway-Stück von Neil Simon namens „Biloxi Blues“. Ich hatte innerlich bereits mit New York abgeschlossen, ging deshalb mit einer lockeren Leckt-mich-Haltung in dieses Vorsprechen und wurde prompt engagiert.

Von null auf 100? Direkt an den Broadway?

Naja, nicht ganz. Ich war bloß die Zweitbesetzung. Aber dann wurde die Erstbesetzung tatsächlich gefeuert, und ich stand mit 23 kurz vor meinem Broadway-Debüt – das war die Erfüllung meiner kühnsten Träume! Dann erzählte mir ein Kumpel, für die erfolgreiche TV-Serie „Cheers“ werde ein neuer Hauptdarsteller gesucht. Ich meinte etwas hochnäsig: „Du, auf Fernsehen hab’ ich echt keinen Bock. Ich spiel’ doch jetzt am Broadway.“ Trotzdem ging ich zum Vorsprechen, wieder völlig entspannt, weil ich ja sowieso meinen Theater-Traumjob hatte – und auch diesmal haben sie mich genommen.

Acht Jahre lang haben Sie in der Sitcom gespielt. Manche Kollegen sind im Fernsehen regelrecht versackt. Wie haben Sie den Sprung auf die Kinoleinwand geschafft?

Das verdanke ich Michael J. Fox. Während meiner Arbeit an „Cheers“ drehte er im Studio nebenan die Serie „Familienbande“; wir wurden Freunde und ließen es abends ganz schön krachen. Eines Tages verschaffte er mir ein Vorsprechen für die Kinokomödie „Doc Hollywood“. Da sollte ich einen wütenden Monolog halten, und ich beschloss, die übliche Distanz beim Casting aufzugeben und meine Tirade dem Regisseur aus nächster Nähe ins Gesicht zu schleudern. Also schnappte ich mir einen Stuhl...

