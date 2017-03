Nach den Schüssen in einem französischen Gymnasium ist ein 17-Jähriger mit mehreren Waffen festgenommen worden. Er sei mit einem Gewehr, einer Pistole, einem Revolver und zwei Handgranaten bewaffnet gewesen, hieß es aus Polizeikreisen. Unklar sei aber, ob alle Waffen funktionsfähig waren. Es handele sich um einen Schüler des Lycée Alexis de Tocqueville im südostfranzösischen Grasse, in dem die Schüsse gefallen waren. Laut der Stadtverwaltung von Grasse richtete sich der Angriff gegen den Direktor der Schule. Mindestens zwei Menschen waren verletzt worden.

Entgegen ersten Angaben handelte der Schüler laut Polizei offenbar allein. Stadtverwaltung und Polizei hatten zunächst von zwei Tätern gesprochen, von denen einer auf der Flucht sei. Die Polizei rückte mit einem Großaufgebot zum Tocqueville-Gymnasium an, auch die Sondereinheit Raid war vor Ort. Wegen der Schießerei durften an allen Schulen der südfranzösischen Stadt Schüler und Lehrer die Gebäude zunächst nicht verlassen. Die Regierung hatte zudem per Smartphone-App eine Terrorwarnung ausgegeben. Die Notdienste riefen Anwohner per Twitter auf, im Haus zu bleiben. Bildungsministerin Najat Vallaud-Belkacem wollte sich umgehend zum Tatort begeben. (mit dpa, AFP)