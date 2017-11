Was schenke ich nur? Diese Frage ist gar nicht so einfach zu beantworten, denn meistens fehlt es an einer zündenden Idee oder an Inspiration – oder beidem.

Aber hier können wir helfen! Denn originelle Ideen und Anregungen findet man in unserer Winterauktion zahlreich. Und dazu noch mit der Perspektive, ein Schnäppchen zu machen. Winter an der Nordsee? Ein paar Tage in der friesischen Karibik können in der kühlen Jahreszeit zu einem zauberhaften Erlebnis werden. Die Insel Föhr lockt mit frischer Luft, der Aussicht auf einen Glühwein mit Meersicht oder ein Glas Grog mit einem Schuss Rum gegen die Kälte. Wärme und Entspannung gibt es natürlich auch mit einem tollen Wellnessprogramm.

Für Freunde des klassischen Wintersports bietet sich selbstverständlich ein Kurzurlaub in die Alpen an. Neues Ziel gefällig? Wir empfehlen Alpendorf im Salzburger Land. Der kleine Ort liegt ziemlich zentral in einem der größten Skigebiete Österreichs. Wer immer wieder neue Pisten erkunden will, urige Hütten und tolle Panoramen liebt, der ist im Sporthotel Alpina garantiert gut aufgehoben. Auf Ski erreicht man in östliche Richtung mit dem Skipass Amadé über wunderbare Pisten Wagrain, Flachau und sogar Zauchensee und Schladming (kurze Skibus-Verbindungen). Richtung Süd-Westen lockt das Großarltal – sogar die Skigebiete im Gasteiner Tal sind mit einem Tagesausflug ohne eigenen Pkw erreichbar.

Foto: PROMO: Hasselblad

Wer es ruhiger angehen will, der begnügt sich mit Abfahrten direkt am Hotel oder genießt eine Wasserstrahlmembran-Massage im hauseigenen Spa-Bereich des Alpina Sporthotels. Womit wir bei den praktischen Begleitern des Alltags wären oder einfach nur den schönen Dingen des Lebens. Hochwertige Reisetaschen aus Leder finden Sie ebenso in unserer Auktion wie einen Globus aus Kristallglas. Er zeigt detailliert Gebirge und Höhenzüge auf unserem Planeten. Und bestimmt lässt sich auf diesem beleuchteten Schmuckstück das nächste Urlaubsziel viel leichter ausmachen. Ob kompakte und trendige Musikanlagen, schicke Espressomaschinen, ein Designer-Sofa (Gatsby by Christine Kröncke) oder auch ein limitiertes Kunstwerk aus der Königlichen Porzellan- Manufaktur Berlin (KPM) – der Fantasie sind kaum Grenzen gesetzt.

Apropos Porzellan: Die KPM-Vase als Neuinterpretation des klassizistischen Vorgängers im Stil des Pointillismus bietet uns an dieser Stelle den perfekten Übergang zu den vielen Veranstaltungen im Winterhalbjahr. Perfekt deshalb, weil Sie sich mit den Berliner Residenz Konzerten auf eine Zeitreise ins 18. Jahrhundert begeben können, quasi in die Gründungszeit der Porzellan-Manufaktur unter Friedrich dem Großen. Denn im barocken Ambiente des Schlosses Charlottenburg stehen Meisterwerke von Wolfgang Amadeus Mozart verbunden mit einem Gala-Dinner auf dem Programm.

Etwas moderner und doch zeitlos elegant ist das Ambiente im Admiralspalast und vor allem bezüglich der Show von Max Raabe. In unserer Auktion stehen zwei VIP-Tickets einschließlich signierter brandneuer CD zur Auswahl. Max Raabe gastiert im Admiralspalast übrigens vom 20. bis 25. März 2018.

Ans Herz legen wir Ihnen überhaupt die vielen kulturellen Veranstaltungen in der Kulturhochburg Berlin. Einen unvergesslichen Abend garantiert das Chamäleon Theater: Vier Personen können Show, Menü und Prosecco an einem Termin zwischen dem 1. Dezember und dem 18. Februar genießen. Oder doch lieber zum Wiener Neujahrskonzert „Best of Classic“ im Nikolaisaal in Potsdam am 3. Januar 2018?

Die genannten Auktionsinhalte sind natürlich nur ein ganz kleiner Ausschnitt aus unseren mehr als 1300 Angeboten für den anstehenden Winter. Blättern Sie einfach durch unsere Beilage, lassen Sie sich inspirieren oder verführen! Oder vielleicht Berlin von einer anderen Seite erleben? Möchten Sie zum Beispiel die Eisbären aus der Perspektive des Sportreporters kennenlernen? Auch das ist möglich, denn Sie begleiten am 7. Januar 2018 den Tagesspiegel- Redakteur Claus Vetter zum Eishockey in die Mercedes-Benz Arena. Wer es lieber politisch-historisch mag, der dürfte mit einer Mauertour mit dem leitenden Redakteur Gerd Nowakowski bestens bedient sein. Bieten Sie mit!

Zum perfekten Rahmen für all diese schönen Geschenkideen gehört natürlich auch ein Weihnachtsbaum. Und der Kauf dieses Baumes ist oftmals eine Familienangelegenheit mit reichlich Diskussionspotential. Ist der Baum gerade? Muss er das überhaupt sein? Passt er zwischen Schrankwand und Sofa? Oder stellen wir ihn gleich auf den Balkon, mit wetterfester Außenlichterkette und gut sichtbar durchs große Wohnzimmerfenster? Dann hat er immerhin eine Chance, Silvester ohne großen Substanzverlust zu erleben. Fragen über Fragen... In unserer Auktion gibt es auch hier die Antwort in Form eines Gutscheins für einen Premium-Weihnachtsbaum. Die Späth’sche Baumschule garantiert die besten Weihnachtsbäume in Berlin.

Wir wünschen jedenfalls schon jetzt schöne Festtage und viel Glück bei unserer Weihnachtsauktion!

Ihr Auktionsteam

