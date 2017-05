Am Wochenende sind vermutlich mehr als 200 Flüchtlinge im Mittelmeer ertrunken. Überlebende berichteten den Küstenwachen in Libyen und Italien, es seien mehrere Boote gesunken. Die Behörden teilten am Montag mit, seit Donnerstag seien vor der libyschen Küste insgesamt rund 7500 Menschen aus Seenot gerettet worden. Einige von ihnen berichteten der Küstenwache auf Sizilien, eines ihrer Schlauchboote habe Luft verloren, bevor die Retter eingetroffen seien. Es werde befürchtet, dass dabei mehr als 60 Menschen ertrunken seien. In Libyen meldete die Küstenwache unter Berufung auf sieben Überlebende, dass ihr mit insgesamt 170 Flüchtlingen überladenes Boot gesunken sei.



An der libyschen Küste wurden mehrere Leichen angeschwemmt

Nach Angaben des libyschen Roten Halbmonds wurden an der Küste des nordafrikanischen Landes mehrere Leichen angeschwemmt, darunter die eines Kleinkinds. Laut UN-Angaben kamen 2017 bereits vor den jüngsten Unglücken auf dem Weg von Libyen nach Italien mehr als 1150 Menschen ums Leben oder gelten als vermisst. Die Schleuser pferchten immer mehr Menschen auf die Boote, die dann wegen Überladung untergingen, sagte der UN-Hochkommissar für Flüchtlinge, Filippo Grandi.

Im vergangenen Jahr gelangten 181.000 Menschen übers Meer von Nordafrika nach Italien. Es wird damit gerechnet, dass 2017 noch einmal 30 Prozent mehr die gefährliche Überfahrt in das EU-Land wagen werden. (rtr)