Der aus den USA stammende Musiker Tom Petty soll im Alter von 66 Jahren gestorben sein. Das berichten verschiedene US-amerikanische Medien, darunter CBS und das Boulevard-Medium tmz. Demnach wurde Petty in seinem Zuhause in Kalifornien bewusstlos aufgefunden und soll einen Herzstillstand erlitten haben. Rettungskräfte brachten ihn anschließend in ein Krankenhaus, wo er am Montagabend verstarb.

CBS aktualisierte die Berichterstattung jedoch dahingehend, dass die Polizei von Los Angeles den Tod nicht bestätigen könne. Diese sei jedoch in der Angelegenheit nicht zuständig, wie das LAPD auf Twitter mitteilte. CBS berief sich zuvor auf eine nicht namentlich genannte Polizeiquelle.

Tom Petty wurde in den 1970er-Jahren durch die Gruppe "Tom Petty and the Heartbreakers" bekannt und feierte in diesem und dem Folgejahrzehnt seine größten Erfolge.

Mehr in Kürze auf tagesspiegel.de