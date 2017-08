Scorseses „Todesfilm“ (Georg Seeßlen) läutete Lewis' Alterswerk ein. Er war schon vorher zur gebrochenen Figur geworden, verdrängt vom vulgären Pathos der späten 60er Jahre. Lewis' Thema waren Gewalt und Erniedrigung gewesen. Dem politisierten Aufbegehren von Studentenbewegung, Popkultur und Anti-Vietnam-Protest hatte er nichts entgegenzusetzen, weil es seine Probleme durch Drogen und die kulturelle Enthemmung der Acid-Generation gar nicht mehr gab. Es war nicht mehr komisch, Opfer zu sein.

Und dann verrannte er sich 1971 auch noch in ein unmögliches Projekt. „The Day the Clown cried“ hatte alles, was ein Meisterwerk hätte hervorbringen können. Stattdessen verschwand der Film ungesehen im Tresor, und Lewis wachte darüber, dass ihn nie jemand zu Gesicht bekam. Er sei einfach zu schlecht, meinte er. Im Verlauf der Dreharbeiten hatte er immer größere Summen in die Fertigstellung gesteckt, obwohl er die Rechte an dem Stoff gar nicht besaß. Erzählt werden sollte die Geschichte eines Clowns, der wegen eines Hitler-Witzes ins KZ gerät und sich dort das Zutrauen der internierten Kinder erwirbt. Als man ihm die Freiheit anbietet als Gegenleistung dafür, die Kinder bis zur Gaskammer bei Laune zu halten, da geht er mit ihnen hinein – und in den Tod.

Das konnte nicht gut gehen. Sicher, Roberto Benigni fand 1997 einen Weg, die Menschenvernichtungsmaschine humorvoll und leicht zu nehmen, „Das Leben ist schön“ behauptete einfach, dass der KZ-Horror bloß Theater ist, weil so etwas könne doch unmöglich real sein. Aber Lewis stand diese Verzerrung nicht offen. Später sollte er erklären, dass er sich nie klar darüber geworden war, warum er diese deprimierende Clownerie erzählen wollte. Eine Apologie des Lachens konnte es ja nicht werden. Was aber dann?

Lewis war zu sehr der Vorstellung verhaftet, dass Schauspiel ein Akt höchster Solidarität ist. Deshalb konnte er sich nicht aus dem Zustand des „moralischen Schocks“ befreien, wie Richard Brody im "New Yorker" Lewis’ Paralyse nennt. Sich mit einem dem Untergang geweihten Publikum zu verbünden, führte einfach nirgendwo hin. Benignis Ethos bezog sich auf den Sohn, dem zuliebe der Vater das KZ in einen Abenteuerspielplatz umdeutete. Diese beschützende Väterlichkeit war Lewis fremd. Er hatte sie nie erfahren.

Derjenige sein zu dürfen, der man ist. Jerry Lewis behielt Zeit seines Lebens die Rolle des ewigen Clowns. Foto: picture alliance / dpa

In einer Diskussion mit Scorsese meinte Lewis Jahre später, dass Comedy aus dem Schmerz erwachse, aus dem Unbehagen. Der eigene Erfolg hatte die Kinderwunde wohl geschlossen. Während sich Dean Martin mit billigen All-Star-Komödien wie "The Cannonball Run" ("Auf dem Highway ist die Hölle los") ein auskömmliches Trinkerleben spendierte, zog sich Jerry Lewis weitgehend zurück.

In "Funny Bones" übernahm er 1995 noch einmal die Rolle eines alternden Starkomikers.

Es hätte der letzte Film werden können. Nach zwanzig Jahren flatterte das Angebot ins Haus, einen Jazzpianisten zu spielen, der nach dem Tod seiner Frau von einer früheren Affäre erfährt und sein ganzes Leben in Frage stellt. „Max Rose“ war ein berührender Film übers Sterben und dass es kein Spaß ist.

Einmal löste sich der Film in einem Lewis-Moment auf, einem wilden Reigen pantomimischer Gesten. Als Lewis und seine früheren Musikerkollegen alte Jazzplatten hören, imitieren sie die Töne auf Instrumenten, die nur sie selbst sehen. Humor, sagte Lewis einmal, habe viel mit Beat zu tun. Aber manchmal sei, was passiere, auch einfach nur Magie.