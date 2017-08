An einem Märztag 1945, der Weltkrieg neigte sich gerade seinem Ende und New York wurde von einem Fieber des Aufbruchs ergriffen, begegnete Jerry Lewis einem gut aussehenden Italiener, zehn Jahre älter, der sich Dean Martin nannte. "Er sah aus, als könnte er einen Freund gebrauchen, und ich brauchte ganz sicher einen." Sie wurden das erfolgreichste Komiker-Paar der Nachkriegsära. "Ein Kerl mit Sexappeal und ein Affe, so sahen uns viele Menschen", schrieb Lewis in „Dean an me“. "Dabei standen wir in einer Zeit freudianischer Selbst-Verwirklichung für die Explosion der Entertainment-Idiotie." Sie waren die Parodie der Idiotie.

Statt mit Skripts und arrangierten Dialogen zu arbeiten, hatten Martin und Lewis den Sinn von Jazzmusikern, die sich spontanen Eingebungen überließen. Man wusste nie, was als nächstes geschehen würde. Sie improvisierten. Wobei Lewis weniger das Publikum als seinen Partner zum Lachen bringen wollte. Wie ein Magnet zog er die Gesten der Halbstarken, des Showtreppen-Biz, des Stepptanzes und von Säuglingen an und sie blieben an ihm haften wie abnorme Körperteile, die zu koordinieren ihm misslingen musste.

Wenn Martin eine seiner Nummern sang, verschaffte sich Lewis im Hintergrund Gewalt über das Schlagzeug und ,crashte' die Nummer. Er war die Nervensäge mit der plärrenden Mikey-Mouse-Stimme, der stotterte, lispelte, schielte, humpelte, begriffsstutzig tat, also sämtliche Eigenschaften in sich vereinte, die jemanden zum Objekt endlosen Gespötts hätte machen können, und Martin gab den Frauenschwarm, der den Nebenmann zum Schweigen brachte, indem er ihm in den Mund fasste. Einmal zog er ihn an seinen Zähnen aus der tödlichen Gefahr einer offenen Waggontür.

Jerry Lewis zeigt 2014 in Hollywood seine Hände, nachdem ihm Handabdrücke genommen wurden. Foto: dpa

Das Duo variierte das Muster aus Cool und Fool ab 1959 in etlichen Militärkomödien und Genreparodien, die in dichter Folge wie am Fließband produziert wurden, Millionen einspielten und sich auch über die Traumfabrik amüsierten. In "The Stooge" (1951) etwa stellte Martin einen erfolglosen Sänger dar, der sich zur Aufheiterung seines Programms einen Trottel engagiert, auf dem er herumhacken kann. Doch der „Prügelknabe“ wird bald erfolgreicher als er. In der Westernsatire „Pardners“ ging es um wahre Männlichkeit. Und Lewis lavierte:

Wenn Sie mich jetzt schlagen, wissen Sie, was ich dann tue?

Was?

Bluten.

In "Hollywood or Bust" (1956) spielten sie schließlich zwei höchst unterschiedliche Glücksritter, Martin den von der Mafia gejagten Kartenspieler, der sich einen Cadillac ergaunern will, und Lewis den gehemmten Nerd, der bei derselben Tombola so viele Cadillac-Lose kauft, dass er praktisch gar nicht verlieren kann. Wie sich überhaupt immer stärker herausschälte, dass Martin und Lewis spiegelbildliche Ergänzungen desselben Archetyps waren, der Don Juan und der kindliche Nicht-Mann nur zwei Seiten derselben verkümmerten, vaterlosen Männlichkeit, wie sie C.G. Jung im Bild des Puer aeternus, des ewigen Jünglings, festgehalten hat.

Zehn Jahre sollte die Partnerschaft halten. Wenn Lewis’ aberwitzige, exzentrische Komik in diesem Gespann zunehmend terroristische Züge annahm, dann spiegelte das durchaus das Kräfteverhältnis hinter den Kulissen wider. Schließlich verlor Dean Martin die Lust, "immer dasselbe" machen und als eigentlicher Prügelknabe des genialen Komikers Lewis herhalten zu müssen. Er zog sich von Lewis zurück, was der zeitlebens nicht verwinden konnte, auch wenn er die Motive verstand.

Um seinen alten Freund zu rehabilitieren, schrieb er, was er eine „Love Story“ nannte. Das Buch „Dean and me“ war mehr als eine noble Geste. Martin sei der ältere Bruder gewesen, den er nie gehabt hatte, meinte Lewis. Und er fühlte sich schuldig, dass die Welt dessen Sinn für Timing und genuine Komik nie angemessen honoriert hatte.

Als sie einander nach zwanzig wortlosen Jahren 1976 bei der TV-Spendengala zugunsten von an Muskeldystrophie erkrankten Kindern wiedersahen, Frank Sinatra hatte die Sache eingefädelt, da betete Lewis, dass ihm die richtigen Worte einfallen würden. „Are you working?“, fragte er, was für einen Lacher sorgte und ihrer beider Verlegenheit bändigte. Sie hatten einander das Herz gebrochen.

Jerry Lewis 2013 in Cannes, wo er den Altersfilm "Max Rose" vorstellte. Foto: Reuters

An Lewis’ ersten Tagen auf dem Paramount-Gelände war er oft verschwunden gewesen. Er hatte sich bei den Technikern des Studios herumgetrieben, die Gerätschaften erklären lassen, nach Kniffen gefragt. Mit der Zeit gewann er mehr und mehr die Kontrolle über den Produktionsprozess. Um als Regisseur seiner selbst den Überblick zu behalten, erfand er das Hilfsmittel des Video-Assistenten. So konnte er die Szenen sofort kontrollieren, ohne tagelang auf die Abzüge aus dem Kopierwerk warten zu müssen.

Das gehemmte, neurotische Muttersöhnchen war zu Lewis' Paraderolle geworden, sie gestaltete er nun systematisch weiter aus. Peter Bogdanovich, Autor und Regisseur, meinte einmal, dass sie "den ängstlichen neunjährigen Jungen in jedem von uns" ansprachen. Doch ging Lewis daran, seinen Witz aus der schlimmsten Verlassenheit zu formen und in etwas Größeres, Humanistisches zu verwandeln.

Nicht nur, dass er beide Figuren, seine und Martins, den Versager und den Lebemann, in einer zu vereinen suchte. Unvergesslich seine Doppelrolle als "Verrückter Professor" (1962), der Dank einer chemischen Rezeptur in einen angeberischen Halbstarken namens Buddy Love mutiert. Worauf Lewis aber vor allem hinauswollte als Filmemacher, das gelang ihm 1964 in "The Patsy" (Die Heulboje), seinem Schlüsselwerk.

Der Film erzählt die Geschichte des Hotelpagen Stanley, eines ungeschickten Träumers, der durch puren Zufall in die Mühlen der Hollywood-Maschinerie gerät, als er nach dem Unfalltod eines Starkomikers dessen Rolle einnehmen soll. So geht es zunächst darum, aus einem untalentierten, kindischen Kauz den Helden zu machen, den die Welt in ihm sehen will. Eine Parabel auf die Macht Hollywoods. Lewis fängt diese Verwandlungsmacht in einer schlichten Szene ein, die aus nichts weiter besteht, als dass Stanley mit seinen neuen Beratern ein Bekleidungsgeschäft betritt, in ein Hinterzimmer geführt wird und im nächsten Moment in einen silbergrauen Anzug gewandet wieder hervortritt. Der Anzug lässt ihn anders gehen, anders gucken, anders sprechen. Es ist ein ,falsches' Sprechen, das nur aus der Vorstellung von Bedeutung besteht. Aber für Lewis manifestiert sich in ihr die Macht des Apparats. Die Traumfabrik triumphiert über die Wirklichkeit.

Jerry Lewis 1965 in "The Family Jewels". Foto: IMAGO

Allerdings begnügte sich Lewis nicht mit dieser Aschenputtel-Version. In einer Szene, in der Stanley hinter der Bühne auf einen Auftritt wartet, fragt er eine Assistentin, welche Dinge wohl erinnerungswürdig seien. Die Assistentin sagt, es seien die guten Dinge. Da springt der Film in einem Flashback in die Vorgeschichte Stanleys, zu einem Highschool-Ball, für den sich Stanley einen schwarzen Anzug mit Fliege geliehen hatte und wie ein Adonis aussehen könnte, wenn er von seinen groben Mitschülern nicht sofort der Lächerlichkeit preisgegeben würde. Lewis sieht in dieser Erniedrigung den Keim seiner eigenen Karriere, die er mit "The Patsy" dekonstruiert.

Seine Figuren blieben in all ihren Maskeraden denn auch die Jedermans, die Eckensteher und Nerds der Mittelschicht, die nie mit der Zuneigung ihrer Altersgenossen rechnen durften. In den linkischen Bewegungen, dem aus der Fassung geratenen Gesicht, dem demonstrativ-beschämten Gehabe blieben die alten Zurückweisungen lebendig. Doch – und das war Lewis' geniale Pointe – bekam der Tölpel letztlich die Anerkennung, nach der er sich sehnte. Der Idiot wurde als Mensch wahrgenommen.

Vor der Kamera sind alle gleich, lautete Lewis’ radikaldemokratische Botschaft. Denn das Innenleben einer Figur hat auf der Leinwand denselben Rang wie ihre äußere Erscheinung. Deshalb erfüllt sich im Film, wonach jeder Mensch strebt: der sein zu dürfen, der man ist.

Für diesen utopischen Kern wurde Lewis vor allem in Frankreich geschätzt. Unter den Kritikern der „Cahiers du Cinema“ galt er früh als Auteur, Autorenfilmer. Von Paris aus strahlte sein Einfluss auf die nächste Regie-Generation zurück. Martin Scorsese begeisterte sich für „The Bellboy“ (Hallo, Page, 1960), einen Film ohne Handlung, der zu allem Überfluss eine stumme Hauptfigur hatte. „Das hat uns befreit“, meint Scorsese.

Für „King of Comedy“ besetzte er Lewis 1983 in der Rolle eines blasierten TV-Entertainers, der seine schlechten Witze auf Kosten anderer macht und als Untoter seines eigenen Starruhms dahinlebt. In demselben Jahr hatte Lewis zum letzten Mal selbst Regie geführt. Und es lag etwas Endgültiges über „Cracking Up“, dessen Hauptfigur ein Mann mit Selbstmordabsichten war, der immer wieder an der Ausführung seiner Suizidpläne scheiterte. Diesen ,Überlebenden’ ließ Scorsese nun in seinem Stalker-Drama den Gespenstern begegnen, die Lewis selbst gerufen hatte. Rupert Pupkin (Robert De Niro) war der postmoderne Bastard von Lewis' Entertainmentträumen, ein Medienmonster, das aus der Verehrung des Stars ein Anrecht auf eigene Berühmtheit ableitet, ein Niemand, der jemand werden will.