Besitzer alter Dieselautos können auch bei Audi und Porsche Preisnachlässe von mehreren tausend Euro beim Neuwagenkauf erhalten. Die Prämienhöhe belaufe sich abhängig vom Neuwagenmodell auf 3000 bis 10.000 Euro, erklärte Audi am Dienstag. Eingetauscht werden könnten Dieselautos der Schadstoffnorm Euro 4 und älter aller Marken, also auch solche von anderen Herstellern. "Entscheidet sich der Kunde für die Prämie, wird sein Altfahrzeug stillgelegt und verschrottet", erklärte der Autobauer. Damit sollten zusätzlich zur beschlossenen Nachrüstung von jüngeren Dieselautos die Stickoxid-Emissionen in Deutschland rasch gesenkt werden.

Auch die Audi-Schwestermarke Porsche bietet eine Umstiegsprämie an. Wer ein neues SUV von Porsche kauft, kann mit einem Preisnachlass von 5000 Euro rechnen.

Volkswagen bietet seinen Kunden mit einem älteren Diesel ab sofort eine Umstiegsprämie von 2000 bis maximal 10.000 Euro beim Kauf eines Neuwagens an. Die Summe steigt dabei je nach Modell: Beim Kauf eines Kleinstwagens gibt es 2000 Euro Prämie, beim Kauf eines Golf oder Tiguan 5000 Euro, beim großen Geländewagen Touareg 10.000 Euro, kündigte die Marke Volkswagen am Dienstag an.

Voraussetzung ist die Verschrottung des alten Autos mit der Abgasnorm Euro 4 oder darunter. Zusätzlich zu dieser "Umweltprämie" bietet Volkswagen demnach eine "Zukunftsprämie" beim Kauf eines Autos mit Erdgas-, Hybrid- oder Elektroantrieb an. Sie ist gestaffelt von 1000 bis 2380 Euro und wird zusätzlich zur staatlichen Kaufprämie gezahlt, wie das Unternehmen mitteilte. (dpa, AFP)