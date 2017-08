Auch wenn die Flure gerade nicht voll sind: Kirsten Kamp sei es wichtig, Anträge schnell zu bearbeiten. „Es geht hier ja um Existenzfragen.“ Der Ruf ihrer Branche ist trotzdem schlecht. Nicht immer gefallen den Menschen die Entscheidungen, die getroffen werden. Der nicht immer nette Umgangston. Die bürokratischen Begründungen. Die Sanktionen, die manche als ungerecht, als willkürlich empfinden. "Es ist sicherlich schlimm, unter welchen Bedingungen diese Personen arbeiten müssen. Aber das kann keine Entschuldigung sein für menschenverachtendes Verhalten, dass leider viel zu häufig passiert", sagt einer. Manche hätten sogar Freude daran, zu strafen. "Ich kenne Leute denen wurde Gelder gekürzt, weil sie statt zehn Bewerbungen im Monat nur sieben oder acht vorweisen konnten", sagt jemand anders.

Weil viele Menschen wütend oder ängstlich hierherkommen, ist das Aggressionspotenzial hoch. Die Mitarbeiter haben deswegen Notrufknöpfe am Schreibtisch. Sie können an Deeskalationstraining und Anti-Stress-Workshops teilnehmen. Es gibt einen Wachschutz im Haus, der auch mal Hausverbote erteilt. Manchmal kommt die Polizei.

Trotz der Sicherheitsvorkehrungen hören die Mitarbeiter immer mal wieder von schockierenden Einzelfällen in deutschen Jobcentern: Kunde ohrfeigt Sachbearbeiter, weil er Antrag neu stellen muss. Kunde schlägt Sachbearbeiterin einen Stapel Akten gegen den Kopf, weil er Leistungen nicht sofort bekommt. Kunde versucht Sachbearbeiterin mit Hammer zu töten, weil er sich schlecht behandelt fühlt. Kunde ersticht Sacharbeiterin.

Kirsten Kamp hat noch nicht viele Ausraster erlebt. Einmal ist ein Mann wütend geworden und boxte gegen ihre Tür. Zwei Mal gab es einen Amokalarm, der sich aber als Fehlalarm entpuppte. Trotzdem ist da manchmal dieses komische Gefühl. Sie sitzt in dem Einzelbüro am Fenster, der Kunde ganz nah am Ausgang, mit dem Rücken zur Tür. Er muss nur aufstehen, schon versperrt er den Weg.

Da sind Zweifel am System, für das er arbeitet

Bei einem anderen Sachbearbeiter sitzt jetzt ein junger Syrer. Er ist gerade 18 Jahre alt geworden, geht in die zehnte Klasse, spricht flüssig Deutsch. Seitdem er volljährig ist, bekommt er keine Jugendhilfe mehr. Er lebt von nun an von Hartz IV, von 409 Euro im Monat, wie der Mann mit dem Totenkopfring. Bei Fällen wie diesem hinterfragt der Sacharbeiter Martin Lammert* das System, für das er arbeitet, dieses Geflecht aus umständlichen Regeln. Die Eltern des Jugendlichen leben in Warendorf, im Münsterland, aber sie sind zu einem anderen Zeitpunkt nach Deutschland eingereist. Wegen der Wohnsitzauflage kann der 18-Jährige nicht zu ihnen ziehen. Er muss alleine in dieser großen Stadt zurechtkommen.

Was den Mitarbeiter bei diesem Fall noch zum Zweifeln bringt, ist die Sache mit den Wohnkosten. Gerade lebt der junge Syrer in einem Gästehaus am Tierpark. Sein Zimmer kostet dort 18 Euro am Tag. Macht rund 560 Euro im Monat. Bei Familien, die pro Kopf abgerechnet werden, übernimmt das Jobcenter mehrere tausend Euro. Gleichzeitig ist die Miethöhe gesetzlich festgelegt. In Berlin darf der Quadratmeterpreis für eine Person bei 5,71 Euro liegen, die maximale Größe bei 50 Quadratmetern. Nur: Der durchschnittliche Mietpreis in Berlin liegt bei 10,92 Euro pro Quadratmeter. „Es gibt kaum noch Wohnungsleerstand und viel zu wenig sozialen Wohnraum“, sagt der Geschäftsführer des Jobcenters, Lutz Neumann. „Vor Jahren gab es in Berlin auch schon Wohnungslosigkeit, aber der Druck im unteren Segment hat sich deutlich verschlimmert.“

Von 400 Euro zu leben sei schwer, aber machbar

400 Euro im Monat: Ist das genug zum Leben? „Es ist schwierig, man muss sich einschränken“, sagt Kirsten Kamp. „Aber es ist machbar.“ Ihr Kollege nickt. „Es muss ja noch ein Reiz da sein, arbeiten zu gehen“, meint er. Die oft kritisierten Sanktionen können die beiden Mitarbeiter auch verstehen.

Erscheint ein Hartz-IV-Empfänger ohne wichtigen Grund nicht, werden ihm für die kommenden drei Monate zehn Prozent abgezogen. Wer eine – aus Sicht des Jobcenters – zumutbare Arbeitsstelle ablehnt oder eine Beschäftigungsmaßnahme abbricht, bekommt 30 Prozent weniger Geld. Auch wenn die Maßnahme überhaupt keinen Sinn macht. Wie etwa, wenn jemand Dromedare spazieren führen soll. Rund acht Millionen Euro gibt das Jobcenter Lichtenberg im Jahr für Maßnahmen und Weiterbildungen aus. Bei unter 25-Jährigen führt eine schwere Pflichtverletzung zur Kürzung der kompletten Leistung. Nach der zweiten Sanktion wird alles gestrichen: Sogar die Miete. Was hart ist. Was dazu führen kann, dass diese jungen Menschen nicht mehr kommen, verschwinden, auf der Straße landen, kriminell werden. Die SPD ist für mehr Milde bei den Jungen. Grüne und Linke wollen Sanktionen ganz abschaffen.

Manchmal nervt es Martin Lammert, wenn er bei einem Kunden über Monate „null Bewegung“ steht. Dann hat er auch kein Problem, seine Gelder zu kürzen. „Diese Das-steht-mir-zu-Haltung kann ich auch nicht leiden“, sagt er. Viele, die kämen, seien aber nett. Höflich. Aggressiv wurde ihm gegenüber nur einer. Er kam auf ihn zu, stand vor ihm, Nase an Nase. Vielleicht, sagt der Sachbearbeiter, waren das aber auch nur die Drogen.

Namen von der Redaktion geändert