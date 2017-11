Im November waren in Berlin 160 332 Arbeitslose gemeldet - was einer Quote von 8,5 Prozent entspricht. Doch obwohl dies ein historischer Tiefstand ist, äußerte sich Arbeitssenatorin Elke Breitenbach (Die Linke) kritisch: Da sei der Stellenabbau bei Siemens, obwohl der Konzern Milliarden einfahre. Im Ledvance-Werk drohe 220 Menschen ebenfalls der Jobverlust. Beim Online-Versandhändler Amazon würden Mitarbeiter wieder gegen miserable Arbeitsbedingungen protestieren. Und für die insolvente Fluggesellschaft Air Berlin sei es das Land Berlin, das eine Transfergesellschaft für den Bereich Boden finanziere, um die gekündigten Belegschaft aufzufangen.

"Arbeitsplatzvernichtung kann und darf nicht die Antwort auf wirtschaftlichen Erfolg sein! Im Gegenteil", sagte sie. "Ich erwarte von den Berliner Unternehmen, dass sie sich ihrer unternehmerischen und sozialen Verantwortung stellen und durch gezielte Investitionen und kluge Strategien zukunftssichere Arbeitsplätze schaffen."

In Berlin sind Zeitarbeit, Gebäudebetreuung, Sicherheitsdienste, Information und Kommunikation, Handel, Gesundheit und Pflege die Branchen mit der höchsten Nachfrage. In Brandenburg suchen Unternehmen aus den Bereichen Handwerk, Industrie und Zeitarbeit dringend Personal. Dort liegt die Arbeitslosenquote derzeit bei 6,5 Prozent.

Arbeitslosenzahl sinkt auch deutschlandweit

In ganz Deutschland ist die Zahl der Arbeitslosen im Zuge der auslaufenden Herbstbelebung auf rund 2,4 Millionen gesunken. Auch das ist der niedrigste Wert in einem November seit dem Jahr 1991. Im Vergleich zum Vormonat waren damit 20 000 weniger Männer und Frauen ohne einen Job. Im Vergleich zum Vorjahr ging die Zahl der Erwerbslosen um 164 000 zurück, wie die Bundesagentur für Arbeit (BA) am Donnerstag mitteilte. Die Arbeitslosenquote sank um 0,1 Punkte auf 5,3 Prozent.

„Die sehr gute Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt hält an“, sagte das BA-Vorstandsmitglied Valerie Holsboer in Nürnberg. „Arbeitslosigkeit und Unterbeschäftigung nehmen ab, die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung und die Nachfrage der Betriebe nach neuen Mitarbeitern steigen auf hohem Niveau weiter kräftig an.“ Die „Unterbeschäftigung“ schließt auch Menschen ein, die gerade an einer Weiterbildung teilnehmen oder kurzfristig arbeitsunfähig sind.

Saisonbereinigt sank die Zahl der Jobsucher ebenfalls. Die um jahreszeitliche Einflüsse bereinigte Erwerbslosenzahl lag im November bei 2,5 Millionen. Damit waren etwa 18 000 Männer und Frauen weniger ohne Job als im Vormonat. Der Anstieg geht laut BA allein auf mehr reguläre Jobs zurück.