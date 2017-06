Opel-Chef Karl-Thomas Neumann ist von seinem Amt als Sprecher der Geschäftsführung zurückgetreten. Er bleibe aber Mitglied in der Geschäftsführung, bis der Verkauf von Opel/Vauxhall an den französischen Autokonzern PSA abgeschlossen sei, teilte Opel am Montag mit. Zu seinem Nachfolger wurde der bisherige Opel-Finanzchef Michael Lohscheller ernannt. Damit werde ein nahtloser Übergang des Unternehmens an PSA gesichert. Neumann erklärte, es sei "eine schwierige, persönliche Entscheidung" gewesen. . Lesen Sie in Kürze mehr an dieser Stelle. (rtr)