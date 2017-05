Politisch war die Lkw-Maut stets umstritten, nun beschäftigt sich auch die Justiz mit ihr. Nach Informationen von "Spiegel Online" haben am Mittwochmorgen Durchsuchungen von rund ein Dutzend Zivilpolizisten und zwei Staatsanwälte von Toll Collect am Potsdamer Platz in Berlin. Toll Collect betreibt im Auftrag des Bundes das Lkw-Maut-System in Deutschland.

"Spiegel Online" zufolge steht die Razzia in Zusammenhang mit einem Ermittlungsverfahren gegen zwei Toll-Collect-Manager und einen ehemaligen Mitarbeiter. Ihnen soll von der Staatsanwaltschaft gemeinschaftlich begangenen schweren Betrug bei der Ausweitung der LKW-Maut auf 1100 Kilometer Bundesstraßen vorgeworfen. Der Bund soll dabei um mindestens drei Millionen Euro betrogen worden sein. (Tsp)