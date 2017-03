Es gibt ein Thema, das die Neuer Zürcher Zeitung entdeckt hat, aber das Phänomen haben wir so ähnlich auch in Deutschland: die (politische) Heimatsuche von Mitte-Links-Wählern. Um wen geht es? Um die, die den urbanen Lebensstil genießen. Gut ausgebildet, genügend verdienend, unterstützen sie grundsätzlich die freie Marktwirtschaft, aber ohne Scheu vor staatlichen Interventionen. Sie sind für einen gut ausgestatteten Sozialstaat, der aber nicht jeden Bereich des Lebens abdecken soll.

Ökologisch und gesellschaftsliberal, außenpolitisch gegen Abschottung. Materielle Werte sind für sie weniger zentral als postmaterielle. Es geht um eine gute Work-Life-Balance. Sie sind pragmatisch und unideologisch. Aus der Kirche sind sie schon lange ausgetreten. In ihrem Selbstverständnis sind sie "progressiv". So beschreibt sie, wie gesagt, die NZZ. Und so waren früher hierzulande die Wähler der - genau, der FDP! Übrigens, in der jüngsten Umfrage kommen die Liberalen auf 7,5 Prozent. Und die Grünen nur noch auf 6,5.

