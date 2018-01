Wie lange brauchen Sie, um ein neues Produkt auf den Markt zu bringen?



Das ist unterschiedlich. Unsere neue „Bäckerkruste“ von Wagner, eine Mischung aus Pizza und Butterbrot, haben wir in neun Monaten lanciert. So etwas kann aber auch zwei oder drei Jahre dauern, wenn man etwas ganz Neues anpackt. Wichtig ist, dass die Qualität stimmt.

Wie groß ist der Druck, ständig etwas Neues auf den Markt zu bringen?



Die Menschen möchten Abwechslung, und natürlich schauen wir immer, wie wir unsere Marken verbessern können. Bei Maggi haben wir jetzt eine neue Serie „Wochenmarkt“ eingeführt, das sind Würzpasten, die das Kochen erleichtern. Und unsere Wurst- und Schinkenmarke Herta gibt es jetzt auch in kleinen „Snack-me“-Packungen für unterwegs.

Wie groß ist der Preisdruck, den der Lebensmittelhandel auf Sie ausübt?



Die Verhandlungen sind hart, aber unser Anspruch ist es, immer Lösungen zu finden. Der Handel ist für uns ein Partner. Man kann nur gemeinsam gewinnen.

Amazon drängt mit Macht auf den deutschen Lebensmittelmarkt. Ist es für Sie gut, dass die großen vier Lebensmittelhandelsketten Konkurrenz bekommen?



Jeder neue Anbieter bringt zusätzliche Dynamik. Amazon ist ein wichtiger Spieler auf dem Markt, den wir sehr ernst nehmen. Deutschland ist für Amazon nach den USA der wichtigste Markt.

Das Geschäft von Amazon ist digital. Wie sieht es bei Nestlé aus?



Die Digitalisierung verändert natürlich auch unsere Arbeit. Sie betrifft das gesamte Unternehmen, alle Abläufe und Abteilungen. Wir machen unser seit über 150 Jahren bestehendes Unternehmen fit für die Zukunft. Neulich sind wir sogar von Sheryl Sandberg, der Geschäftsführerin von Facebook, für unsere Felix-Katzenfutterkampagne gelobt worden.

Warum?



Jeder, der Katzen hat, möchte doch wissen, wohin seine Katze geht, wenn sie das Haus verlässt. Wir haben Katzenhaltern angeboten, ihre Tiere mit kleinen Trackern auszustatten. Die konnten dann über Facebook nachverfolgen, wie weit ihre Katzen gehen. Das war ein Riesenerfolg. Oder nehmen Sie den Maggi-Chatbot „Kim“. Den können Sie fragen, was Sie mit den Zutaten kochen können, die Sie aktuell zu Hause haben. Und Sie können mit „Kim“ darüber hinaus Lebensmittel bestellen, das machen wir etwa zusammen mit dem Rewe-Lieferservice. Solche Dinge stärken die Bindung zur Marke.

Nestlé ist nicht nur Lebensmittelhersteller, sondern produziert auch Medizinprodukte, etwa Sondennahrung. Entwickeln Sie sich zu einem Pharmaunternehmen?



Heinrich Nestlé, der Firmengründer, war ja ein Apotheker aus Frankfurt. Unser Geschäft begann damit, dass er in einer Zeit hoher Kindersterblichkeit das Kindermehl für Säuglinge entwickelt hat, die nicht gestillt werden konnten. Insofern liegt es gar nicht so fern, pharmanahe Produkte anzubieten. Wir investieren in diesen Bereich, auch in Deutschland. Hier investieren wir einen mittleren zweistelligen Millionenbetrag.

Jeder Nestlé-Chef hofft darauf, ein Produkt zu entwickeln, das ihn oder sie unsterblich macht. Bei Ihrem Vorgänger waren es die Nespresso-Kapseln. Was planen Sie?



Ich möchte Nestlé Deutschland fit für die Zukunft machen. Ich möchte die Digitalisierung vorantreiben, und ich möchte, dass unsere Produkte die Lebensqualität steigern und zu einer gesünderen Zukunft beitragen. Um einen einzelnen Knüller geht es dabei nicht.

Béatrice Guillaume-Grabisch (53) ist seit Juli 2015 Vorstandsvorsitzende von Nestlé Deutschland. Die Französin kennt sich in der Konsumgüterindustrie hervorragend aus. Vor dem Wechsel zu Nestlé arbeitete sie bei Colgate, Beiersdorf, Johnson & Johnson, L’Oréal und Coca-Cola. Nestlé mit Sitz in der Schweiz ist das größte Lebensmittelunternehmen der Welt. Zum Konzern gehören Marken wie Maggi, Thomy, Wagner, Kitkat, San Pellegrino, Mövenpick, aber auch Tierfutter wie Felix, Babynahrung (Nestlé Beba) und Medizinprodukte. Nestlé Deutschland sitzt in Frankfurt am Main und beschäftigt 10 500 Menschen.