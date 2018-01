Wie gehen Sie vor?



Man kann nicht Tausende Artikel auf einen Schlag umstellen, deshalb machen wir das schrittweise. Wir nehmen uns jedes einzelne Produkt vor. Den Großteil wollen wir bis zum Jahr 2020 geschafft haben. Vielleicht geht es aber auch schneller, das hängt von der Technik ab. Unsere Forscher haben zum Beispiel Fortschritte beim Zucker gemacht. Sie haben eine Technologie entwickelt, mit der man über die Veränderung der Zuckerstruktur denselben Geschmack mit weniger Zucker erzielt.

Wollen Sie mit Ihrer Reduzierungsstrategie verhindern, dass der Staat Ihnen gesündere Strukturen vorschreibt?



Nein, das ist unsere eigene Initiative. Wir sehen uns hier in der Verantwortung, und wir wollen nicht unter Zugzwang geraten, sondern an der Spitze der Bewegung stehen. Wir möchten die Verbraucher dabei unterstützen, sich gesünder zu ernähren. Allerdings gibt es große Unterschiede zwischen den Ländern, sowohl was die Regulierung betrifft als auch die Art zu kochen. Fleisch- und Wurstwaren enthalten in Frankreich zum Beispiel deutlich weniger Salz als deutsche Produkte, weil dort traditionell nachgesalzen wird.

Wäre nicht die gesündeste Art der Ernährung, auf Fertigprodukte ganz zu verzichten? Sind Sie schuld daran, dass die Leute immer dicker werden?



Nein. Man wird dicker, wenn man mehr Kalorien zu sich nimmt als man verbraucht. Die Menschen essen heute einfach mehr als vor 30 Jahren, als viele noch körperlich anstrengende Arbeiten hatten und man sich generell mehr bewegt hat. Jeder muss darauf achten, dass seine individuelle Bilanz stimmt. Aber wir müssen sie dabei unterstützen, indem wir klarer zeigen, was in unseren Lebensmitteln steckt.

Sie wollen zusammen mit anderen großen Herstellern wie Coca-Cola, Mars oder Unilever eine Nährwertampel auf Ihre Verpackungen drucken, die den Menschen mit den Farben rot, gelb, grün zeigt, wie gesund das jeweilige Produkt ist. Verbraucherschützer fordern in Deutschland allerdings eine gesetzliche Regelung. Wollen Sie denen mit Ihrer Initiative den Wind aus den Segeln nehmen?



Wir wollen es den Verbrauchern leichter machen, Informationen aufzunehmen. Allerdings haben wir ein großes Interesse daran, eine europaweite und einheitliche Lösung zu finden. Wenn jede nationale Regierung eigene Vorschriften macht, ist das kompliziert für uns, den Handel und die Verbraucher. Man kann ja nicht zig verschiedene Varianten auf einen Schokoriegel drucken.

Verbraucherschützer werfen Ihnen Täuschung vor, weil Sie die Angaben bei Ihrem Ampel-Modell nach Portionen und nicht nach Gramm machen wollen. Wie groß die Portionen sind, entscheiden aber allein Sie.



Für die Verbraucher ist es einfacher, wenn man mit Portionsgrößen arbeitet. Das ist anschaulicher und realistischer.

Wann wird es die Ampel auf Ihren Produkten geben?



Wir haben kein festes Startdatum. In Deutschland wollen wir natürlich mit der neuen Regierung darüber sprechen, und die gibt es ja noch nicht. Für uns ist in dieser Frage Qualität wichtiger als Zeit.