Nach anderthalbjährigen Verhandlungen treiben ThyssenKrupp und die indische Tata Steel ihre Pläne für eine Fusion der Stahlgeschäfte entschieden voran. Die Konzerne hätten eine Absichtserklärung für ein Joint Venture ihrer europäischen Stahlaktivitäten unterzeichnet, teilten die Unternehmen am Mittwoch mit. "Ziel ist es, einen führenden europäischen Flachstahlanbieter zu schaffen." Beide Konzerne sollen an dem Gemeinschaftsunternehmen mit Sitz in den Niederlanden je 50 Prozent halten. Die neue Firma wäre der zweitgrößten europäische Stahlkonzern nach ArcelorMittal.

ThyssenKrupp-Chef Hiesinger: "Nachhaltige Zukunftsperspektive"

"Mit dem geplanten Joint Venture geben wir den europäischen Stahlaktivitäten von ThyssenKrupp und Tata eine nachhaltige Zukunftsperspektive", sagte ThyssenKrupp-Chef Heinrich Hiesinger. "Wir haben mit Tata einen Partner gefunden, der strategisch und kulturell sehr gut zu uns passt." Tata Steel-Chef Natarajan Chandrasekan sprach von einem „Meilenstein“ für beide Partner. Das Unternehmen mit dem Namen ThyssenKrupp Tata Steel solle rund 48.000 Mitarbeiter beschäftigen. Es komme auf einen Pro-forma-Umsatz von 15 Milliarden Euro.

4000 Jobs fallen weg

Thyssen und Tata versprechen sich Synergieeffekte von 400 bis 600 Millionen Euro. Durch den Zusammenschluss würden bis zu 2000 Jobs in der Verwaltung wegfallen und möglicherweise bis zu 2000 weitere Stellen in der Produktion. Die Lasten sollen beide Partner etwa zu gleichen Teilen tragen. Die Verhandlungen wollen Thyssen und Tata bis Anfang 2018 abschließen, die gesamte Transaktion soll bis Ende 2018 nach Zustimmung der Fusionskontrollbehörden komplett über die Bühne gebracht werden.

Großdemo am Freitag

Am Freitag wollen die Stahlkocher von ThyssenKrupp in Bochum gegen die Pläne demonstrieren. Die IG Metall erwartet mehrere tausend Teilnehmer. Die IG Metall und die Betriebsräte hatten am Dienstag eine Zustimmung zu den Plänen nicht mehr grundsätzlich ausgeschlossen. Sie fordern unter anderem Garantien für die Sicherung der Arbeitsplätze und der Standorte der Stahlsparte. Diese beschäftigt rund 27.000 Mitarbeiter. Der Betriebsrat der Thyssenkrupp-Stahlsparte sprach jedoch von einer falschen Entscheidung. „Der Vorstand hat gegen alle Warnungen alles auf eine Karte gesetzt. Das bedeutet nicht, dass wir das gutheißen“, sagte der Betriebsratschef der Stahlsparte, Günter Back, der Deutschen Presse-Agentur. Ziel müsse es nun sein, „das Schlimmste“ zu vermeiden. Back zeigte sich überzeugt, dass es bei einer Fusion nicht bei dem angekündigten Abbau von rund 2000 Stellen bei Thyssenkrupp in Deutschland bleiben werde. Am Ende würden einem Zusammenschluss „wesentlich mehr“ Arbeitsplätze zum Opfer fallen, meinte er.

Überkapazitäten sollen abgebaut werden

Die Krupp-Stiftung als wichtige Großaktionärin begrüßte dagegen das Vorhaben. Thyssenkrupp-Chef Heinrich Hiesinger betonte, mit dem Zusammenschluss seien beide Unternehmen „weitaus besser aufgestellt, um den strukturellen Herausforderungen von Europas Stahlindustrie zu begegnen“. Durch den Zusammenschluss würden beide Unternehmen von erheblichen Synergien profitieren, hieß es. In einem Brief an die Mitarbeiter wies Hiesinger auf „erhebliche Überkapazitäten“ in der Stahlbranche hin. Die Nachfrage nach Flachstahl wachse nur sehr langsam. Alle Stahlunternehmen arbeiteten mit Restrukturierungsprogrammen dagegen, heißt es in dem Schreiben, das der Deutschen Presse-Agentur vorlag. „Die Wirkung ist aber nur von kurzer Dauer und schnell vom Markt aufgezehrt.“ Dadurch entsteht eine Abwärtsspirale, die uns dazu zwingt, immer wieder schmerzhaft nachzuziehen.“ Um aus diesem Kreislauf auszubrechen, habe man sich für den Zusammenschluss entschieden.

Thyssenkrupp und Tata beabsichtigen je 50 Prozent der Anteile an dem neuen Gemeinschaftsunternehmen zu halten. Geld soll nicht fließen. Nach dem Zusammenschluss kommt das Unternehmen auf rund 48 000 Mitarbeiter - wovon 27 000 von Thyssenkrupp kommen. Durch die Fusion würde hinter dem Branchenprimus ArcelorMittal das zweitgrößte Stahlunternehmen in Europa entstehen, gemessen an der Produktion. Das neue Unternehmen mit dem Namen Thyssenkrupp Tata Steel mit aktuell 34 Standorten würde einen Umsatz von rund 15 Milliarden Euro erzielen.

Steuern werden weiter in Deutschland gezahlt



Ein ThyssenKrupp-Sprecher betonte auf Anfrage, der geplante Unternehmenssitz in Holland ändere weder etwas an den Steuerzahlungen in Deutschland noch an der Mitbestimmung. "Die Gewinne werden weiterhin in Deutschland versteuert", sagte der Sprecher dem Tagesspiegel. ThyssenKrupp hatte in den ersten neun Monaten in der Stahlsparte einen Umsatz von 6,6 Milliarden Euro und einen bereinigten Vorsteuergewinn von 352 Millionen Euro erwirtschaftet. Die Zahlen sind deutlich besser als im vergleichbaren Vorjahreszeitraum, als der Stahlbereich auf einen Umsatz von 5,7 Milliarden Euro und ein Ergebnis von 207 Millionen Euro gekommen war. Der Stahlbereich hat derzeit noch einen Anteil von 20 bis 25 Prozent am gesamten Geschäft. Die größte Unternehmenssparte ist das Aufzuggeschäft. mit dpa, rtr