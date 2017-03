Nach Angaben der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi von Freitagmittag haben sich 98,6 Prozent der organisierten Mitarbeiter der Bodendienste in Berlin, die sich in den vergangen Tagen an der Urabstimmung beteiligt haben, für einen unbefristeten Streik ausgesprochen. Nötig war ein Quorum von 75 Prozent, um einen Streik zu beschließen.

Da das Ergebnis so eindeutig ausgefallen ist, gilt als sicher, dass die Verdi-Tarifkommission auf ihrer Sitzung am kommenden Dienstag (7. März) für einen Streik an den Flughäfen Tegel und Schönefeld stimmen wird. (Lesen Sie hier mehr zu den Hintergründen). Der Ausstand könnte theoretisch bereits am folgenden Tag beginnen - ausgerechnet am ersten Tag der weltgrößten Tourismusmesse ITB. Zur ITB strömen traditionell Besucher aus der ganzen Welt in die Stadt, in der Regel bekommt man nur noch schwer ein Hotelzimmer. Entsprechend groß dürfte die Sorge der Berliner Hoteliers und Gastronomen sein.

Verdi gab in einer Mitteilung die Einschätzung ab, dass ein Streik "mit Sicherheit große Auswirkungen auf den Flugverkehr von und nach Berlin" haben werde. Tatsächlich war der Flugverkehr bereits bei den Warnstreiks im Februar zeitweise komplett zum erliegen gekommen.

"Die Arbeitgeber haben es in der Hand, den Streik zu stoppen“, schrieb die Gewerkschaft. Man sei an einer Verhandlungslösung interessiert, die Situation sei aber angespannt.

Verdi verhandelt aktuell an den Flughäfen Hamburg, Berlin-Tegel, Berlin-Schönefeld, Frankfurt, Düsseldorf, Köln, Stuttgart, Leipzig und Dresden Tarifverträge für Beschäftigte der Bodenverkehrsdienste. Von den Verhandlungen betroffen sind die Beschäftigten privater Dienstleister und ausgegliederter Töchter öffentlicher Flughäfen. In Berlin stellt der Dienstleister Wisag 1000 der insgesamt rund 2000 Beschäftigten, die sich zum Beispiel um Sicherheit, Gepäck kümmern. Im Zentrum der Verhandlungen stünden "dringend notwendige Einkommenserhöhungen". Verdi fordert ein Plus von ein bis zwei Euro pro Stunde sowie die Einführung neuer Gehaltsgruppen.