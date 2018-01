Nur 300 bis 400 Gläubiger der insolventen Fluggesellschaft Air Berlin sind am Mittwochmorgen in den Saal Europa des Estrel Convention Center in Berlin-Neukölln gekommen. Das sagte eine Sprecherin des Amtsgerichts Charlottenburg, die Einlass und Ablauf der Veranstaltung überwacht. Die Kanzlei des Insolvenzverwalters Lucas Flöther hatte rund 1500 Anmeldungen registriert, es hätten auch deutlich mehr sein können, denn eine Pflicht zur Anmeldung gab es nicht. Insgesamt wird die Zahl aller Gläubiger, die noch Ansprüche an die Airline haben, auf 700.000 bis eine Million geschätzt. Der überwiegende Teil sind Fluggäste, die ihren Flug nicht antreten konnten, da dieser ausgefallen war. Allerdings war auch klar, dass viele für kleinere Beträge nicht den Weg nach Neukölln machen würden, um sich über Stunden in einem kargen Saal informieren zu lassen. Zudem dürften viele Gläubiger ihre Ansprüche an Rechtsfirmem abgetreten haben, die sich - im Erfolgsfall gegen einen guten Anteil der Erstattungssumme - um die Angelegenheit kümmern.

Frank-Uwe Schmieder aus Berlin-Lichtenberg kam persönlich, denn er nimmt diese Sache auch persönlich. „Air Berlin hat mir meine Party zum 60. Geburtstag versaut“, erklärte er. Das sei bereits vor zwei Jahren gewesen. Alle seine Gäste saßen damals in Prag, aber Air Berlin flog ihn nicht, bot alternativ nur viel zu späte Flüge über Düsseldorf oder München an. Den persönlichen finanziellen Schaden beziffert Schmieder auf „nur 500 Euro“. Allerdings seien seine Gäste natürlich vergebens angereist. Besonders geärgert habe ihn die schlechte Informationspolitik des Unternehmens.

"Der Betrag ist schon eine Belastung für unsere kleine Firma"

Für Michael Klein, Mitgeschäftsführer einer kleinen IT-Firma an der Motzener Straße in Berlin-Marienfelde, geht es um mehr als 10.000 Euro. Man habe Air Berlin eine Palette mit Flachbildschirmen und iPad-Hüllen geliefert und nie Geld oder Informationen darüber erhalten. „Das ärgert mich, da es ein leichtes gewesen wäre, uns die Ware zurückzugeben. Dann wäre der Schaden begrenzt. Der Betrag ist schon eine Belastung für unsere kleine Firma“. Diese beschäftigt nur zwölf Personen. Man habe nicht gedacht, dass die milliardenschwere Air Berlin „quasi über Nacht“ pleite gehen könne.

Die Herren Schmieder und Klein lauschten dann in einem völlig überdimensionierten Saal dem Bericht des Insolvenzverwalters, der freilich nicht auf individuelle Fälle eingehen konnte. Presse ist bei Gläubigerversammlungen nicht zugelassen. Die Kosten für diese Veranstaltung müssen ebenfalls aus der Insolvenzmasse beglichen werden. „Es wurden viele Angebote eingeholt. Das Estrel war am günstigsten“, beteuerte die Gerichtssprecherin. Zu klein hätte der Saal ja auch nicht sein dürfen. Es hätten ja doch viel mehr kommen können - auch am Donnerstag wisse man nicht, wie viele kommen. Dann werden in erster Linie Gläubiger informiert, die als Geschäftspartner - nicht als Fluggäste - Ansprüche haben. Zum Glück habe man nicht das Olympiastadion gebucht, sagte sie halb im Scherz. Verpflegung zahlen Gericht und Insolvenzverwalter übrigens nicht. Im Saal Europa im Estrel stand nur ein Tisch, wo Gläubiger Kaffee und Brezeln bekommen konnten - gegen Bargeld und Sofortkasse, versteht sich. Einen Saal weiter, bei einer Veranstaltung der Ergo-Versicherung, gab es ein reichhaltiges Buffet.