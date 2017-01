Eine Kuhglocke tönt über den Potsdamer Platz in Berlin. Sie gehört Sebastian Sonner. Der Bauer ist extra aus Oberbayern nach Berlin gereist ist - zur „Wir haben es satt!“-Demonstration. Zum siebten Mal gehen tausende Bauern und Umweltschützer parallel zur Grünen Woche für einen tier- und umweltgerechten Umbau der Landwirtschaft auf die Straße. Mit 130 Traktoren an ihrer Spitze ziehen sie durch das Regierungsviertel.

Bauer Sonner fordert vor allem bei den Milchpreisen ein Umdenken in der Politik. "Unsere Milchprodukte dürfen nicht verramscht werden", sagt er.

Agrarminister Schmidt soll eingreifen

Neben ihm steht Karl-Eugen Kühnle vom Bundesverband Deutscher Milchviehhalter. "Wir brauchen eine obligatorische Milchmengensteuerung", sagt der Landwirt, der aus Ulm angereist ist. Die Milchpreise seien so niedrig, dass sie Existenzen vernichten. "So geht die bäuerliche Landwirtschaft zu Grunde." Er appelliert an Agrarminister Christian Schmidt (CSU), endlich EU-weit einzugreifen.

Auch das „Wir haben es satt!“-Bündnis will Schmidt in die Verantwortung nehmen. "Bundeslandwirtschaftsminister Schmidt muss endlich dafür sorgen, dass die bäuerlichen Betriebe vom gesellschaftlich gewollten Umbau hin zu einer ökologischeren, tierfreundlicheren Landwirtschaft profitieren", sagt Sprecher Jochen Fritz. Subventionen und Großfusionen in der Agrarindustrie sollen gestoppt werden. Dem Bündnis gehören rund 100 Organisationen aus verschiedenen Bereichen der Landwirtschaft, des Natur-, Tier- und Verbraucherschutzes sowie Entwicklungsorganisationen an. In ihrem 9-Punkte-Plan fordern sie einen tier-, umwelt- und klimagerechten Umbau der Landwirtschaft.

Mehr Förderung für Jungbauern

Gegen 11.30 Uhr füllt sich die Kreuzung am Potsdamer Platz. "Wir haben es satt", rufen die Demonstranten. Der Demonstrationszug wird von einem Block aus Jungbauern angeführt. "Wir brauchen dringend ein Agrarstrukturgesetz, das Landkauf- und Pachtrechte bevorzugt an junge Bäuerinnen und Bauern gibt, nicht an Investoren", sagt Jungbäuerin Julia Rupp aus Baden-Württemberg.

Doch nicht nur Bauern kommen nach Berlin. "Wir sind satt" steht auf dem Transparent von Amelie Feuerstack. Damit will sie auf die Lebensmittelverschwendung aufmerksam machen. "Lebensmittel müssen teurer werden", sagt sie. Nur so könne auch ein Umdenken bei den Verbrauchern stattfinden. Gleichzeitig dürften Lebensmittel mit abgelaufenem Mindesthaltbarkeitsdatum nicht einfach weggeschmissen werden, sondern dem, der sie noch will, zur Verfügung gestellt werden. Sie ist nicht zum ersten Mal zur "Wir haben es satt"-Demo gekommen. "Hier treffen sich Landwirte, aber auch Veganer und bewusste Verbraucher, die ein Umdenken fordern." Diese Mischung sei so besonders.

Auf der Bühne startet die Kundgebung. "Hopp, hopp, hopp, Agrarfabriken stopp", rufen die Demonstranten. Die ersten Traktoren setzen sich in Richtung des Brandenburger Tors in Bewegung. Dort findet die Abschlusskundgebung statt. Mittlerweile geht das Gebimmel der Kuhglocke in den Pfiffen der Demonstranten unter.