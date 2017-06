Die angeschlagene Fluggesellschaft Air Berlin zahlt ihren Kunden auch auf der Kurz- und Mittelstrecke höhere Entschädigungen für Flugausfälle und Verspätungen als gesetzlich vorgeschrieben. Kunden können statt der finanziellen Ausgleichszahlung, die per EU-Verordnung festgeschrieben ist, höherwertige Fluggutscheine wählen, sagte eine Air Berlin-Sprecherin dem Tagesspiegel: "Die Gutscheinwerte liegen 100 bis 150 Euro über dem Wert der vorgesehenen Entschädigung". So biete Air Berlin auf der Kurzstrecke statt der gesetzlich vorgeschriebenen Entschädigung von 250 Euro eine Fluggutschrift über 350 Euro. Bereits bekannt ist, dass Kunden auf langen Verbindungen Fluggutscheine in Höhe von 750 Euro statt der gesetzlich vorgesehenen Entschädigung von 600 Euro bekommen können. In den Genuss der höheren Entschädigungen kommen die Passagiere aber nur, wenn sie direkt mit der Fluggesellschaft abrechnen und kein Fluggastrechte-Portal wie EU-Claim, Flightright oder Fairplane einschalten. Zur Begründung verweist man bei Air Berlin auf die Provision von bis zu 30 Prozent hin, die diese Portale für ihre Tätigkeit kassieren.